        STBL Çayırova Belediyesi: 89 - Darüşşafaka Lassa: 58 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Çayırova Belediyesi: 89 - Darüşşafaka Lassa: 58 | MAÇ SONUCU

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Çayırova Belediyesi ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 89-58 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.

        Habertürk
        Giriş: 19.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:42
        Çayırova sezona galibiyetle başladı!
        Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Darüşşafaka Lassa’yı konuk etti. Ev sahibi ekip parkeden 89-58 galibiyetle ayrıldı.

        PERİYOT SONUÇLARI

        1. çeyrek: Çayırova Belediyesi 21-18 Darüşşafaka Lassa

        2. çeyrek: Çayırova Belediyesi 47-28 Darüşşafaka Lassa

        3. çeyrek: Çayırova Belediyesi 68-42 Darüşşafaka Lassa

