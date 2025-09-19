Çayırova Belediyesi: 89 - Darüşşafaka Lassa: 58 | MAÇ SONUCU
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Çayırova Belediyesi ile Darüşşafaka Lassa karşı karşıya geldi. Müsabakayı ev sahibi ekip 89-58 kazandı ve sezona galibiyetle başladı.
Giriş: 19.09.2025 - 19:57 Güncelleme: 19.09.2025 - 21:42
Çayırova Belediyesi Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi (TBL) 2025-2026 sezonu ilk maçında Darüşşafaka Lassa’yı konuk etti. Ev sahibi ekip parkeden 89-58 galibiyetle ayrıldı.
PERİYOT SONUÇLARI
1. çeyrek: Çayırova Belediyesi 21-18 Darüşşafaka Lassa
2. çeyrek: Çayırova Belediyesi 47-28 Darüşşafaka Lassa
3. çeyrek: Çayırova Belediyesi 68-42 Darüşşafaka Lassa
