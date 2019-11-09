Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde inişli çıkışlı bir grafik çizen Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 11. haftasında konuk ettiği Antalyaspor'u 1-0 mağlup ederek rahat bir nefes aldı.

Mücadelenin ilk yarısında seyirci desteğini de arkasına alan ev sahibi Çaykur Rizespor, 26. dakikada öne geçti.

Moroziuk'un soldan ceza sahası içerisine ortasında, Abarhoun altıpas içerisinde ayak koyarak topu filelere gönderdi: 1-0

27. dakikada Antalyaspor eşitlik golüne çok yaklaştı. Amilton'un sağdan ceza sahası içerisine ortasında, Leschuk'un kafa vuruşunda, kaleci Tarık Çetin, topu kontrol etmeyi başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle noktalanırken, Antalyaspor ikinci 45 dakikada beraberlik golü için çok bastırdı.

RİZE, 54. DAKİKADA 10 KİŞİ KALDI

54. dakikada Antalyaspor etkili geldi. Kaleci Tarık Çetin, ceza alanı dışında Antalyasporlu Gustavo Blanco'yu düşürünce hakem Yaşar Kemal Uğurlu, serbest vuruşu gösterdi. Kaleci Tarık Çetin, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

60. dakikada Antalyasporlu Ufuk Akyol, rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi karşısına alıp çektiği şutu kaleci Zafer Görgen kurtardı.

67. dakikada Antalyaspor gole yaklaştı. Aatif Chahechouhe'nun kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta araya defans girdi.

72. dakikada Boldrin'in şutunu Antalyaspor kalecisi Ferhat Kaplan çıkardı.

Son bölümleri inanılmaz bir mücadeleye sahne olan karşılaşmayı Çaykur Rizespor, 1-0 kazandı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz ekibi, son 3 haftadaki 2. galibiyetini aldı.