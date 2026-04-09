Çaykur Rizespor: 4 - Samsunspor: 1 | MAÇ SONUCU

Trendyol Süper Lig'in 27. hafta erteleme karşılaşmasında Çaykur Rizespor ile Samsunspor kozlarını paylaştı. 5 gol çıkan mücadele, ev sahibi ekibin 4-1 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ç. Rizespor'a galibiyeti getiren golleri 39. ve 50. dakikalarda Loide Augusto, 43'te Attila Mocsi ve 45+3'te ise Qazim Laci kaydetti.

Konuk takımın tek golü ise 90+3'te Cherif Ndiaye'den geldi. Ayrıca konuk takımda 40. dakikada teknik direktör Thorsten Fink, direkt kırmızı kartla cezalandırıldı ve tribüne gönderildi.

Bu sonucun ardından Rizespor 2 maç sonra kazandı ve 33 puana yükseldi. Ligde 2 maçtır kazanamayan Samsunspor ise 36 puanda kaldı.

Ligin 29. haftasında Çaykur Rizespor sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak. Samsunspor ise deplasmanda Eyüpspor'a konuk olacak.