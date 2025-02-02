Çaykur Rizespor'a 2 kırmızı kart!
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Mücadelede konuk takımda Ibrahim Olawoyin ve Rachid Ghezzal çift sarıdan kırmızı kart gördü.
Giriş: 02.02.2025 - 21:00 Güncelleme: 02.02.2025 - 21:00
Trendyol Süper Lig'in 22. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.
Konuk takımda 45+6. dakikada Ibrahim Olawoyin ve 78'de ise Rachid Ghezzal çift sarıdan kırmızı kart görerek takımını eksik bıraktı.
F.Bahçe, ilk kırmızı kartın ardından penaltıdan skoru 2-1'e getirirken, 2. kırmızı kartın hemen ardından da skor 2-2 oldu.
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