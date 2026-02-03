Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında ağırladığı 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi puanını 4'e çıkarırken, Beyoğlu Yeni Çarşı ilk puanını aldı.
Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.
6’ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Alperen’in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği top Alhan’ın kafa vuruşuyla ağlara gitti: 0 -1.
İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
55’inci dakikada ev sahibi ekip penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Penaltı noktasına topun başına geçen Taylan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1.
Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
STAT: Çaykur Didi
HAKEMLER: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz
ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha (Dk. 46 Hojer), Sagnan, Emir, Mithat, Zeqiri(Dk.67 Laçi), Taylan(Dk. 67 Mihaila), Buljubasic(D. 84 Olawoyin), Emrecan Bulut(Dk. 78 Sowe), Mebude, Halil Dervişoğlu
BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Beytullah, Batuhan(Dk. 79 Emir Terzi), Recep, Burak, Murat, Sedat(Dk. 70 Ali), Eren(DK. 56 Mustafa), Alperen(Dk. 85 Arda), Alhan, Göktan, Emre Can Yeşilöz.(Dk. 85 Berkay)
GOLLER: Dk. 6 Alhan (Beyoğlu Yeni Çarşı) – Dk. 55 Taylan (P) (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Halil (Çaykur Rizespor), Burak, Göktan, Beytullah, Recep, (Beyoğlu Yeni Çarşı)