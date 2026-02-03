Habertürk
        Çaykur Rizespor - Beyoğlu Yeni Çarşı: 1-1 (MAÇ SONUCU)

        Çaykur Rizespor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu üçüncü maçında ağırladığı 2. Lig ekibi Beyoğlu Yeni Çarşı ile 1-1 berabere kaldı. Karadeniz ekibi puanını 4'e çıkarırken, Beyoğlu Yeni Çarşı ilk puanını aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 20:24 Güncelleme: 03.02.2026 - 20:24
        Rize'ye kupada Beyoğlu Yeni Çarşı çelmesi!
        Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3’üncü hafta maçında Çaykur Rizespor evinde Beyoğlu Yeni Çarşı’yı konuk etti. Müsabaka 1-1 berabere sona erdi.

        6’ncı dakikada konuk ekip öne geçti. Alperen’in sağ kanattan ceza sahasına havadan gönderdiği top Alhan’ın kafa vuruşuyla ağlara gitti: 0 -1.

        İlk yarı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

        55’inci dakikada ev sahibi ekip penaltı golüyle eşitliği yakaladı. Penaltı noktasına topun başına geçen Taylan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:1-1.

        Karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.

        STAT: Çaykur Didi

        HAKEMLER: Burak Demirkıran, Murat Şener, Emrah Türkyılmaz

        ÇAYKUR RİZESPOR: Erdem, Taha (Dk. 46 Hojer), Sagnan, Emir, Mithat, Zeqiri(Dk.67 Laçi), Taylan(Dk. 67 Mihaila), Buljubasic(D. 84 Olawoyin), Emrecan Bulut(Dk. 78 Sowe), Mebude, Halil Dervişoğlu

        BEYOĞLU YENİ ÇARŞI: Beytullah, Batuhan(Dk. 79 Emir Terzi), Recep, Burak, Murat, Sedat(Dk. 70 Ali), Eren(DK. 56 Mustafa), Alperen(Dk. 85 Arda), Alhan, Göktan, Emre Can Yeşilöz.(Dk. 85 Berkay)

        GOLLER: Dk. 6 Alhan (Beyoğlu Yeni Çarşı) – Dk. 55 Taylan (P) (Çaykur Rizespor)

        SARI KARTLAR: Halil (Çaykur Rizespor), Burak, Göktan, Beytullah, Recep, (Beyoğlu Yeni Çarşı)

