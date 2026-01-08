Habertürk
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'dan transfer açıklaması! - Çaykur Rizespor Haberleri

        Çaykur Rizespor'da Recep Uçar'dan transfer açıklaması!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Recep Uçar, HT Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Ofansif orta saha ve sağ kenar oyuncusu baktıklarını dile getiren deneyimli çalıştırıcı, önceliği takım içinden oyuncu kazanmak olduğunu söyledi.

        Giriş: 08.01.2026 - 20:02 Güncelleme: 08.01.2026 - 20:02
        Recep Uçar'dan transfer açıklaması!
        Devre arası hazırlıklarına Antalya'da devam eden Trendyol Süper Lig temsilcisi Çaykur Rizespor'da teknik direktör Recep Uçar, HT Spor muhabiri Oğuzhan Genç'in sorularını yanıtladı.

        "MODERN FUTBOLDA KALİTE YETMİYOR"

        Çaykur Rizespor'u, Konyaspor'da çalıştığımız dönem de takip ettik. Rakip olduğumuz bir kulüptü. İyi oyunculardan kurulu ama oyuncu kalitesiyle veya oynadıkları oyunla aldıkları puanlar arasında tezatlık gösteren bir takımdı. Bunu İlhan Hocamız da kendi röportajlarında belirtmişti. İlhan Palut burada güzel işler yaptı. Amacımız ondan aldığımız bayrağı daha yükseğe taşımak. Belli bir oyuncu kalitemizin olduğunu düşünüyoruz ama modern futbolda kalite de yetmiyor.

        "BENİM ÖNCELİĞİM İÇ TRANSFER"

        Benim önceliğim mevcut oyuncularımdan maksimum verim alabilmek, yani ilk planda iç transfer yapabilmek. İki hazırlık maçı, kupa ve Göztepe maçı sonrası farklı bölgelerde ihtiyacımız olursa neden olmasın. Önceliğimiz ofansif orta saha ve sağ kenar oyuncusu bakıyoruz.

        "KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİN MÜBAH OLMADIĞINI SAVUNUYORUM"

        Fair-Play bütün spor dallarının özünü oluşturan bir kavram ve olmazsa olmaz. Kazanmak için her şeyin mübah olmadığını savunan bir insanım. Geçmişte futbolcuyken de benzer bir ödül almıştım. Teknik adam olarak bunu alabilmek güzel. Bu gibi değerleri barındıran ödüllerin önemli olduğunu düşünüyorum.

        TÜRKİYE Kadın Basketbol Ligi takımlarından Adana Nova Basketbol Kulübü'nün başkanı Ömer Çetin, kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısında yaralandı.Olay, gündüz saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'ndeki Adnan Menderes Spor Salonu'nda meydana geldi. Adana Nova Basketbol Kulubü Başkanı Ömer Çetin, spor salonunda kimliği belirsiz bir kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Çetin, bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, şüpheli ise olayın ardından kaçtı

