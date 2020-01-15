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Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı | CANLI YAYIN

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi

Çaykur Rizespor - Galatasaray maçı

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak son 16 turunda rövanş müsabakası 23 Ocak Perşembe günü İstanbul'da yapılacak.

ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY

STAT: Çaykur Didi Stadı
HAKEM: Halis Özkahya
SAAT: 20.30
YAYIN: ATV

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Talbi, Burak, Melnjak, Vetrih, Oğuz Kağan, Garmash, Samudio, Boldrin, Oğulcan
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GALATASARAY: Okan, Şener, Donk, Marcao, Linnes, Seri, Lemina, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Türkiye Kupası'na 5. turdan başlayan sarı-kırmızılı takım, TFF 2. Lig temsilcisi Tuzlaspor'u iki maç sonunda eleyerek son 16 turuna yükseldi.

Çaykur Rizespor ise 4. turdan başladığı organizasyonda Bölgesel Amatör Lig takımı 1074 Çankırıspor'u kupa dışına itti. Karadeniz temsilcisi, 5. turda ise TFF 1. Lig temsilcisi Yılport Samsunspor'u eleyerek son 16 turuna kaldı.

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