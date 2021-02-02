STAT: Çaykur Didi Stadı

HAKEM: Serkan Tokat

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan, Morezyuk, Emir, Meriah, Onur, Donsah, Dokovic, Boldrin, Samudio, Fernando, Soderlund

TEKNİK DİREKTÖR: Marius Sumudica

KASIMPAŞA: Ertuğrul, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Haddadi, Bistrovic, Aytaç, Hajradinovic, Koomson, Hodzic, Thelin

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

Kasımpaşa, Süper Lig'in 23. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor... Son maçında sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 1-0 mağlup olan Kasımpaşa 25 puanla 12. sırada yer alıyor. Son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olan Rize temsilcisi de aynı puan ve averajla 13. sırada...

Kasımpaşa'da 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Oussama Haddadi, Aytaç Kara, Yusuf Erdoğan, Tomas Brecka ve Ramazan Köse, karşılaşmada kart görmeleri durumunda 24. haftadaki Atakaş Hatayspor mücadelesinde oynayamayacak.

Alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede yeşil-mavili ekipte sağlık sorunları sona eren 6 futbolcu takıma katıldı. Teknik Direktör Sumudica, yeni takımın başında ilk kez çıktığı Fenerbahçe maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle cezalı duruma düştü. Rumen teknik adamın yerine sahada takımın başında Yardımcı Antrenör Gabriel Margarit yer alacak.

Çaykur Rizespor'da sarı kart sınırında bulunan Fernando Andrade ve Godfred Donsah ise Kasımpaşa mücadelesinde kart görmeleri halinde Aytemiz Alanyaspor karşısında görev alamayacak.