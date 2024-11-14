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        Haberler Spor Basketbol ÇBK Mersin: 69 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 71 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        ÇBK Mersin: 69 - Galatasaray Çağdaş Faktoring: 71 | MAÇ SONUCU

        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray Çağdaş Faktoring, deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 20:57 Güncelleme: 14.11.2024 - 20:57
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        Galatasaray deplasmanda kazandı!
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        Galatasaray Çağdaş Faktoring, ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda ÇBK Mersin'i 71-69 mağlup etti.

        Salon: Servet Tazegül

        Hakemler: Hüseyin Çelik, Yiğit Emre Şimşek, Barış Burak Durmuş

        ÇBK Mersin: Howard 25, Anderson 10, Fauthoux 5, Sinem Ataş, Rupert 18, Asena Yalçın, Feride Şevval Akalan 5, Derin Yaya, McCovan 6

        Galatasaray Çağdaş Faktoring: Gökşen Fitik, Park 6, Zandalasini 10, Fraser 17, Vanloo 16, Selin Rachel Gül, Sude Yılmaz, Ayşegül Günay Aladağ 4, Ayşe Cora 5, Derin Erdoğan, Holingsvorth 13

        1. Periyot: 24-17

        Devre: 42-32

        3. Periyot: 57-49

        4. Periyot: 69-71

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