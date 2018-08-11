CD Feirense - Rio Ave rakamlar

Portekiz Premier Lig heyecanı devam ediyor. CD Feirense, 12 Ağustos 2018 Pazar günü Rio Ave takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 18:00. Ev sahibi CD Feirense, son 5 maçında 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Rio Ave, son 5 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 674. İddaa'da CD Feirense kazanır 2.50, berabere biter 2.70, Rio Ave kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.70 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.50.

CD Feirense son haftadaki Chaves müsabasında 0-0 berabere kaldı.

Rio Ave ise CD Feirense karşılaşmasında 0-1 kazandı.

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