2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu'nda Cebelitarık, Gürcistan'ı konuk etti.
Konuk ekip, zayıf rakibi karşısında 10'da Kharaishvili ve 21'de Kankava'nın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı.
Ancak ikinci yarıya etkili giren Cebelitarık, 66'da Casciaro ve 74'te Chipolina ile 2-2 yakalayıp rakibini şoka soktu. Roy Chipolina, attığı golün ardından asker selamı yaparken bu hareket sosyal medyada Türk futbolseverlerin büyük ilgisini çekti.
Mücadele 84. dakikada Kvilitaia'nın attığı golle Gürcistan'ın 3-2 üstünlüğü ile bitti.
YORUMLAR