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Cebelitarık - Türkiye | CANLI YAYIN

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'a konuk oluyor. Milli Takımımız, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor

Cebelitarık Türkiye MAÇI CANLI YAYIN! Cebelitarık Türkiye MİLLİ MAÇ CANLI İZLE

A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu beşinci maçında Cebelitarık'la deplasmanda karşılaşıyor.

CEBELİTARIK: 0 - TÜRKİYE: 0
(İlk yarı oynanıyor...)

Enes Ünal'ın 4. dakikadaki penaltısını Coleing kurtardı

SAAT: 21.45
HAKEM: Kristo Tohver
YAYIN: TRT 1
STAT: Victoria

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CEBELİTARIK: Coleing, Torrilla, Chipolina, Mouelhi, Britto, Sergeant, Wiseman, Valarino, De Barr, Hernandez, Ronan
YEDEKLER: Goldwin, Banda, Jolley, Chipolina, Bosio, Felipez, Badr, Styche, Pons, Morgan, E. Santos, Coombes
TEKNİK DİREKTÖR: Julio Ribas

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Çağlar, Kaan Ayhan, Mert Müldür, Efecan Karaca, Taylan Antalyalı, Yusuf Yazıcı, Orkun Kökçü, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal
YEDEKLER: Mert, Altay, Merih, Okay, Alpaslan, Cengiz, Salih, Kenan, Hakan, Rıdvan, Ozan, Halil
TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Milliler, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kalırken, grupta Karadağ ile İstanbul'da yapılan dördüncü maç da 2-2 berabere bitti. Milli takım, grupta 8 puanla lider durumda bulunuyor. Grupta oynadığı 4 maçı da kaybeden Cebelitarık ise son sırada yer alıyor.

BURAK YILMAZ YOK

A Milli Takım'da cezalı kaptan Burak Yılmaz, karşılaşmada forma giyemiyor.

Grupta aynı gün Letonya-Norveç ve Hollanda-Karadağ karşılaşmaları da bulunuyor.

2021'DEKİ 11. MAÇ

Milliler, Cebelitarık mücadelesiyle 2021 yılındaki 11. maçına çıkıyor. Bu yıl oynadığı 10 maçta 4 galibiyet alan milli takım, 3 beraberlik ve 3 de yenilgi yaşadı. Bu karşılaşmalarda 17 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 16 gol gördü.

Milli takım, bu yılın ilk maçında 24 Mart'ta Hollanda ile karşı karşıya geldi. Ay-yıldızlı ekip, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu ilk maçında İstanbul'da rakibini 4-2 yendi.

Grubun ikinci karşılaşmasını İspanya'da Norveç ile oynayan Türkiye, sahadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı. Milliler, gruptaki üçüncü maçında Letonya ile 3-3, dördüncü maçında da Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Ay-yıldızlı ekip, Azerbaycan ile Alanya'da oynadığı özel maçı 2-1 kazanırken, millilerin Antalya'da Gine ile oynadığı özel maç 0-0 sona erdi. Milli takım, EURO 2020 öncesinde oynadığı son özel maçta ise Almanya'da Moldova'yı 2-0 yendi. Ay-yıldızlı ekip, EURO 2020'nin açılış karşılaşmasında İtalya'ya 3-0, ikinci maçında Galler'e 2-0 ve grubun son maçında da İsviçre'ye 3-1 kaybetti.

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