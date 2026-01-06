Cedevita Olimpija - Bahçeşehir Koleji: 59-67 (MAÇ SONUCU)
EuroCup A Grubu'ndaki 13. maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya konuk olan Bahçeşehir Koleji, rakibini 67-59 mağlup ederek ilk 2 yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Bahçeşehir, 9. kez kazanırken, Cedevita 8 galibiyette kaldı.
Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 13’üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana takımını 67-59 mağlup etti. 9'uncu galibiyetine imza atan temsilcimiz, ilk iki sıra yolunda önemli bir virajı geçti. Cedevita ise 8 galibiyette kaldı.
SALON: Arena Stozice
HAKEMLER: Carlos Peruga, Amit Balak, Gentian Cici
CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA: Gibson 25, Kennedy 2, Stewart Jr 6, Blazic 4, Nikolic 16, Brajkovic 6, Radovic, Skara, Cerkvenik
BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Mitchell 13, Homesley 9, Flynn 4, Williams 9, Cavanaugh 12, Hale 2, Ford 4, Koprivica 2, İsmet Akpınar 12, Göktuğ Baş
1’İNCİ PERİYOT: 14-13
DEVRE: 35-25
3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-47