        Haberler Spor Basketbol EuroCup Cedevita Olimpija - Bahçeşehir Koleji: 59-67 (MAÇ SONUCU) - Basketbol Haberleri

        Cedevita Olimpija - Bahçeşehir Koleji: 59-67 (MAÇ SONUCU)

        EuroCup A Grubu'ndaki 13. maçında Slovenya ekibi Cedevita Olimpija'ya konuk olan Bahçeşehir Koleji, rakibini 67-59 mağlup ederek ilk 2 yolunda önemli bir galibiyete imza attı. Bahçeşehir, 9. kez kazanırken, Cedevita 8 galibiyette kaldı.

        Giriş: 06.01.2026 - 23:23 Güncelleme: 06.01.2026 - 23:23
        Bahçeşehir'den Slovenya'da kritik galibiyet!
        Bahçeşehir Koleji, BKT EuroCup A Grubu 13’üncü haftasında deplasmanda konuk olduğu Slovenya temsilcisi Cedevita Olimpija Ljubljana takımını 67-59 mağlup etti. 9'uncu galibiyetine imza atan temsilcimiz, ilk iki sıra yolunda önemli bir virajı geçti. Cedevita ise 8 galibiyette kaldı.

        SALON: Arena Stozice

        HAKEMLER: Carlos Peruga, Amit Balak, Gentian Cici

        CEDEVITA OLIMPIJA LJUBLJANA: Gibson 25, Kennedy 2, Stewart Jr 6, Blazic 4, Nikolic 16, Brajkovic 6, Radovic, Skara, Cerkvenik

        BAHÇEŞEHİR KOLEJİ: Mitchell 13, Homesley 9, Flynn 4, Williams 9, Cavanaugh 12, Hale 2, Ford 4, Koprivica 2, İsmet Akpınar 12, Göktuğ Baş

        1’İNCİ PERİYOT: 14-13

        DEVRE: 35-25

        3’ÜNCÜ PERİYOT: 45-47

