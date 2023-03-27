İHA

NBA’de normal sezon 9 müsabaka ile devam etti. Doğu Konferansı’nda 4. sırada bulunan Cleveland Cavaliers, konuk ettiği Batı Konferansı sonuncusu Houston Rockets’ı 108-91 yendi. Bu sezonki 48. galibiyetine ulaşan Cleveland’da Jarrett Allen 24 sayı, 14 ribaund, Donovan Mitchell 22 sayı, 5 ribaund, Evan Mobley de 19 sayı ve 7 ribaundla mücadele etti. Ev sahibi ekipte milli basketbolcu Cedi Osman ise 16 dakika 32 saniye parkede kaldığı karşılaşmada 5 sayı ve 2 ribaund üretti. Toplamda 57. yenilgisini alan Houston’da ise Jalen Green’in 30 sayı ve 4 asist, Kenyon Martin Jr.’ın da 13 sayı, 4 ribaundu yeterli olmadı. Konuk takımda 33 dakika süre alan milli basketbolcu Alperen Şengün ise 14 sayı, 8 ribaund ve 4 asistle oynadı.

MİNNESOTA, GOLDEN STATE'İ MAĞLUP ETTİ

Batı Konferansı’nda 7. sırada yer alan Minnesota Timberwolwes, 6. basamakta bulunan Golden State Warriors’ı deplasmanda 99-96- mağlup ederek play-off potasına girme şansını sürdürdü. Minnesota’da Naz Ried 23 sayı, 6 ribaund, Kyle Anderson 12 sayı, 10 ribaund, Rudy Gobert de 10 sayı, 18 ribaundla galibiyette önemli pay sahibi oldu. Golden State’de ise Jordan Poole’un 27, Stephen Curry’nin 20, Klay Thompson’un da 15 sayısı yenilgiyi önleyemedi. Bu sonuçla Minnesota 38. galibiyetini alırken, Golden State ise 37. mağlubiyetini yaşadı.

NBA’de gecenin toplu sonuçları şöyle:

Charlotte Hornets: 110 - Dallas Mavericks: 104

Los Angeles Lakers: 108 - Chicago Bulls: 118

Atlanta Hawks: 119 - Memphis Grizzlies: 123

Boston Celtics: 137 - San Antonio Spurs: 93

Cleveland Cavaliers: 108 - Houston Rockets: 91

Orlando Magic: 119 - Brooklyn Nets: 106

Toronto Raptors: 114 - Washington Wizards: 104

Portland Trail Blazers: 112 - Oklahoma City Thunder: 118

Golden State Warriors: 96 - Minnesota Timberwolves: 99