Cedi Osman'dan Ebru Şahin'e: Doğum günün kutlu olsun sevgilim
Ünlü çift Cedi Osman ve Ebru Şahin, sosyal medyada aşklarını tazelemeye devam ediyor. Milli basketbolcu, eşinin doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı
Geçtiğimiz yıl boşanma iddialarıyla gündeme gelen ünlü çift, aşklarını sosyal medyada sergilemeye devam ediyor. Panathinaikos forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman, 2023 yılında nikâh masasına oturduğu oyuncu eşi Ebru Şahin’in 31'inci yaş gününü romantik bir Instagram paylaşımıyla kutladı.
Cedi Osman, eşiyle birlikte çekilmiş fotoğraflarına; "Doğum günün kutlu olsun sevgilim" notunu düşerek, eşinin yeni yaşını kutladı.
Fotoğraflar: Instagram