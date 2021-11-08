"O BENİM İÇİN GERÇEKTEN ÇOK ÖZEL"

Sözlerine, "Hayatımdaki en güzel şey..." şeklinde başlayan Cedi Osman, "Çok heyecanlıydım ve çok stresliydim. O benim için gerçekten çok özel." diye konuşmuştu.

"ONU GÖRDÜĞÜM GÜN BUNU BİLİYORDUM"

Basketbolcu, cümlelerini, "O bir tane... Onu gördüğüm gün bunu biliyordum. Yüzük geçen seneden beri bendeydi ve cesaretimi toplayıp, teklif ettim. Hayatımdaki en güzel olay!" şeklinde noktalamıştı.