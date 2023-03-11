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Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i devirdi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) milli oyuncu Cedi Osman'ın forma giydiği Cleveland Cavaliers, Miami Heat'e 119-115 yenildi.

Cedi Osmanlı Cleveland Cavaliers, Miami Heat'i devirdi
AA

NBA'e 6 karşılaşmayla devam edildi. Doğu Konferansı'nın 4. basamağındaki Cavaliers'ın 7. sıradaki Heat'e konuk olduğu maç büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi ekip karşılaşmadan 4 sayı farkla galip ayrıldı.

Maçtan mağlubiyetle ayrılan Cleveland Cavaliers'da Donovan Mitchell, 42 sayı ile oynarken milli oyuncu Cedi Osman ise 7 sayı kaydetti.

Miami Heat'te ise Jimmy Butler 33 sayılık performans ile takımına galibiyeti getirdi.

NIKOLA JOKIC'TEN TRIPLE-DOUBLE

Denver Nuggets, yıldız oyuncusu Nikola Jokic'in "triple-double" yaptığı maçta San Antonio Spurs'a 128-120 mağlup olmaktan kurtulamadı.

Batı Konferansı lideri Nuggets'ta Nikola Jokic 37 sayı, 11 ribaunt, 11 asistle "triple-double"lık performans sergilemesine rağmen takımına galibiyet getiremedi.

Jokic, bu sezon 26. triple-double'ını yaparken Nuggets, bu sezon Jokic'in triple-double yaptığı maçta ilk kez mağlup oldu.

Maçtan galibiyetle ayrılan San Antonio Spurs'ta Keldon Johnson 23 sayı, Doug McDermott ise 20 sayı ile oynadı.

SONUÇLAR

Philadelphia 76ers-Portland Trail Blazers: 120-119

Washington Wizards-Atlanta Hawks: 107-114

Miami Heat-Cleveland Cavaliers: 119-115

Minnesota Timberwolves-Brooklyn Nets: 123-124 (uzatmada)

San Antonio Spurs-Denver Nuggets: 128-120

Los Angeles Lakers-Toronto Raptors: 122-112

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