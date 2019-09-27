Çekim öncesi 9 ay eğitim

Proje tasarımı ve senaryosu da Mehmet Bozdağ'ın imzasını taşıyan 'Türkler: Geliyor Adaletin Kılıcı'nda Emre Kıvılcım, Levent Özdilek ve Ece Çeşmioğlu başrolü paylaşırken hikâyenin kilit karakterleri Fatih Sultan Mehmet'in üvey annesi 'Mara'yı Ebru Özkan, 'Akıncı Beyi Konuralp'i ise Serdar Gökhan canlandırıyor. Bu isimlere Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Funda İlhan ve Selda Alkor eşlik ediyor. Filmde Eren Vurdem, Sezgin Erdemir, Atilla Güzel, Tolga Akkaya ve Oğuzhan Yarımay ise akıncı birliğinin üyeleri olarak rol alıyor.

Filmin hazırlık süreci bir yıl sürerken oyuncular, çekim öncesinde 9 aylık eğitimden geçti. Daha önce 'Cengiz Han', '47 Ronin', 'Conan', ‘Cehennem Melekleri 2' gibi dünyaca ünlü filmlerde ve 'Marco Polo' dizisinde görev almış uluslararası koreografi ekibi Nomad'dan aksiyon, at binme, kılıç ve yay kullanma eğitimleri aldı. Oyuncular ayrıca, özel kuvvetlerde görev yapmış emekli subaylardan intikal ve askeri eğitim, sufi dervişler ve akademisyenlerden ise dönemin sosyal yaşantısına dair de eğitim gördü.

'Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı' filmi Türkiye ile birlikte ABD, Kanada, Şili, Meksika, Avustralya, Japonya, Güney Kore, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, İtalya, Rusya, Güney Afrika, Hindistan, Endonezya, Malezya, Katar, Şili, Azerbaycan ve Kazakistan'da gibi dünyanın farklı ülkelerinde gösterime girecek.