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        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanda çıkan yangın söndürüldü - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çekmeköy'deki apartmanda yangın çıktı

        İstanbul Çekmeköy'de bir apartmanın teras katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.12.2024 - 06:05 Güncelleme: 15.12.2024 - 06:05
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        Çekmeköy'deki apartmanda yangın
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        Merkez Mahallesi Dutluk Sokak üzerinde 4 katlı binanın terasında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Teras katta mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı, binadaki 20 daire kısa sürede tahliye edildi.

        Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, bir süre binada duman tahliyesi yapıldı.

        Bina sakinlerinden Bekir Akgün, gazetecilere, komşularının uyarısıyla yangını fark ettiklerini ve hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

        İtfaiye ekiplerinin kısa sürede geldiğini belirten Akgün, "Dışarı çıktığımızda teras katın yandığını gördük. İçeride mahsur kalanlar vardı itfaiye onları dışarı çıkardı. Allah'a şükür ölen ya da yaralanan olmadı." diye konuştu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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