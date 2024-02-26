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        Haberler Gündem İstanbul Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı - Güncel haberler

        Çekmeköy'de meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

        İstanbul Çekmeköy'de bir aracın önce durağa sonra büfeye ardından otomobillere çarpması sonucu 4 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 19:53 Güncelleme: 26.02.2024 - 19:53
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        İstanbul'da trafik kazası: 4 yaralı
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        Alınan bilgilere göre, Taşdelen Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde henüz sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, önce durağa, sonra büfeye, ardından park halindeki otomobillere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada, otomobilin durakta çarptığı kişi ile araçta bulunan 3 kişi yaralandı.

        Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılırken, aracın çarptığı kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        Kaza nedeniyle duran trafik akışı otomobillerin bölgeden kaldırılmasıyla normale döndü.

        Öte yandan, trafik kazası güvenlik kamerasında kaydedildi. Görüntülerde, bir motosikletlinin yolda ilerlediği esnada kazanın olduğu ve toz bulutlarının çıktığı görülüyor.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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