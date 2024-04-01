31 Mart Pazar günü Çekmeköylü vatandaşlar yerel seçim kapsamında oy vermek için sandık başındaydı. YSK seçim yasağı sonrası henüz resmi olmayan oy oranları açıklandı. Bu kapsamda İstanbul'un Çekmeköy ilçesinde başta Belediye Başkanı olmak üzere kazanan tüm yerel yönetici isimleri belirlendi. Peki Çekmeköy Yerel Seçim Sonuçları açıklandı mı? 31 Mart 2024 İstanbul Çekmeköy Belediye Başkanı kim oldu, hangi parti kazandı?

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