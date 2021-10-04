SON DAKİKA: Çekya Başbakanı Babis'ten Pandora Belgeleri açıklaması: Yanlış bir şey yapmadım

Çekya Başbakanı'ndan Pandora Belgelerine yanıt 0:00 / 0:00

Reuters

Çekya Başbakanı Andrej Babis, Pandora Belgelerinde offshore şirketler aracılığıyla 22 milyon dolar aktardığı iddialarını görevi kötüye kullanmadığını söyleyerek yalanladı.

CNN Prima News’te katıldığı tartışma programında konuşan Babis, herhangi yanlış bir şey yapmadığını söyledi.

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu tarafından hazırlanan Pandora Belgeleri raporu, Babis'in mülkiyetini gizli tutarken 2009 yılında Fransız Rivierası'nda bir mülk satın almak için offshore şirketler aracılığıyla 22 milyon dolar aktardığını söyledi. Pandora Belgelerinde işlemlerin yasayı çiğnediğine ilişkin bir şey belirtilmedi.

"BENİM PARAMDI"

8-9 Ekim seçimleri için kampanya yürüten Babis, tartışma sırasında “Söz konusu para bir Çekya bankasından çıktı, vergilendirildi. Benim paramdı ve Çekya bankasına geri döndü.” dedi.

Babis’e 2009 yılında Çekya, Fransa ve ABD’den aldığı gayrimenkullerle ilgili herhangi bir yasayı çiğneyip çiğnemediği sorulduğunda, "Tabii ki hayır. Hepsinin vergisi ödendi” dedi.

Babis, daha önce yapılan bir denetimde tüm bu işlemler için yeterli ve vergilendirilmiş geliri olduğunu kanıtladığını söyledi.