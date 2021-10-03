Pandora Papers'tan offshore belgeleri

Pandora Papers sızıntısı nedir? Offshore ne demek? Pandora'da hangi isimler var?

Uluslararası Araştırmacı Gazeteciler Konsorsiyumu (ICIJ) "Pandora"nın kutusunu açtı... 117 ülkeden 600'ün üstünde gazetecinin incelediği yaklaşık 12 milyon belge, "offshore" ve vergi cennetleri ile ilgili çarpıcı bilgiler içeriyor.

Türkiye'den DW Türkçe'nin ortak olduğu bu inceleme süreci "Pandora Papers" adıyla anılıyor.

35 ÜLKE LİDERİ PANDORA'DA

DW'nin aktardığına göre 35 ülke liderinin, 336 politikacı ve kamu görevlilerinin vergi cennetlerinde şirket kurduğu belgelerde yer alıyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Lübnan Başbakanı Necib Mikati, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Ekvator Cumhurbaşkanı Guillermo Lasso Mendoza, Çek Cumhuriyeti Başbakanı Babis, Ürdün Kralı II. Abdullah, Şili Devlet Başkanı Sebastián Piñera'nın çocuğu ve eski İngiltere Başbakanı Tony Blair'in denizaşırı ilişkileri belgelerde yer alıyor.

ESKİ IMF BAŞKANI DA...

Belgeler Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) eski direktِörü Dominique Strauss-Kahn ve Hollanda Maliye Bakanı Wopke Hoekstra, Brezilya Maliye Bakanı Paulo Guedes ve Pakistan Maliye Bakanı Shaukat Rarin gibi finans çevrelerinin yakından tanıdığı tanıdığı isimlerin de offshore kervanına dahil olduğunu gösteriyor.

SANAT VE FUTBOL DÜNYASI

Belgelerde politikacıların yanı sıra ünlü sanatçıların adı geçiyor. Kolombiyalı şarkıcı Shakira, Alman top model Claudia Schiffer, müziğin efsaneleri Julio Iglesias, Ringo Starr ve Elton John bu isimlerden.

Belgelerde İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörü Roberto Mancini, Arjantinli futbolcu Angel di Maria, Manchester City'nin teknik direktörü Pep Guardiola'nın da varlıklarını offshore firmalara taşımış isimler arasında görülüyor.

OFFSHORE NEDİR?

Offshore, uluslararası bankacılık kurallarının ve yasal düzenlemelerin tanınmadığı bankacılık faaliyetini ifade ediyor. 1960'lı yıllarda gelişen bu bankacılık türü için adres olara dünyanın çeşitli noktaları gösteriliyor. Uzak Doğu’da, Hong-Kong, Singapur Asya dolarlarının merkezi olarak biliniyor. Ortadoğu’da Bahreyn, Pasifik adaları içerisinde Cayman Adaları ve Bahama bilinen diğer merkezler.

Offshore bölgelerinin en büyük özelliği vergi cenneti tabir edilmeleri ve hesap sahiplerinin bilgilerinin gizliliğini taahhüt etmeleri.