        Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi - Futbol Haberleri

        Çekya'da Ivan Hasek dönemi sona erdi

        Çekya Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Ivan Hasek'in görevine son verildi.

        15.10.2025 - 18:38
        Çekya Milli Futbol Takımı'nda 62 yaşındaki teknik direktör Ivan Hasek'le yollar ayrıldı.

        Çekya Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre Çek teknik adamla yolların ayrıldığı belirtildi.

        Ocak 2024'te ikinci kez takımın başına geçen Hasek, Çekya ile 21 maçta 11 galibiyet, 5'er beraberlik ve mağlubiyet yaşadı.

        Hasek yönetiminde 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri L Grubu'nda 7 maçta 13 puan toplayan Çekya, Hırvatistan'ın 3 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı.

        Grupta son olarak Faroe Adaları deplasmanına çıkan Çekya, rakibine 2-1 yenilmişti.

