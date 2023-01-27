Olay, 11 Mart 2021 tarihinde gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. "Mira Güneş" adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü kattaki evinin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları Yüksel'in kapısını çaldı, açan olmayınca da yakınlarına haber verdi.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA VE "TAHRİK" İNDİRİMİ

Eve gelen yakınları, çekyatın içinde Yüksel'in cesediyle karşılaştı. İncelemede Kadir Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan Serdar Gülsoy, Turgay Türker (39) ve Murat İnceçelik (31) tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Serdar Gülsoy hakkında "kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık", "geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması" suçlarından müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası, Türker ve İnceçelik içinse "kasten öldürmeye yardım etme", "nitelikli hırsızlık", "geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması" suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istedi.

CESEDİ SAKLADIKTAN SONRA DÜĞÜNE GİTMİŞLER

İddianamede; Serdar Gülsoy ile Kadir Yüksel'in 22 Şubat'ta evde alkol aldıkları sırada tartıştıkları, Gülsoy'un Yüksel'i dövüp, çekiçle başına birkaç kez şiddetli olarak vurduğu belirtildi. Gülsoy'un, can havliyle kurtulmaya çalışan Kadir Yüksel'in boynuna baskı uygulayıp, ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

Gülsoy'un eve çağırdığı arkadaşı Turgay Türker ile Yüksel'in cesedini önce battaniye ve çarşafa ardından da streç filmle sardıktan sonra evin yatak odasına taşıdığı kaydedildi. Bir gün sonra ise şüphelilerin Murat İnceçelik'i çağırdığı aktarıldı.

3 şüphelinin kokmaması için Kadir Yüksel'in cesedini bir üst kata taşıyıp, bazanın içine koydukları belirtildi. Şüphelilerin, Kadir Yüksel'in aracıyla bir yakınlarının düğününe Adana'ya da gittikleri ve banka kartından para çektikleri de iddianamede yer aldı.

KÜFÜR İDDİASINDA BULUNDU

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Serdar Gülsoy, savunmasında, "Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğum için öldürme olayının ne şekilde olduğunu hatırlamıyorum. Yüksel ile aramızda tartışma olup olmadığını, tartışma olmuşsa da tartışmada nelerin konuşulduğunu da tam olarak hatırlamıyorum. Maktulün cesedinin saklanmasıyla ilgili ayrıntıları hatırlamıyorum. Kadir Yüksel ile aynı evde kalıyordum" dedi.

Serdar Gülsoy, sonraki duruşmalarda ise Yüksel'in kendisine küfrettiğini ve tartışma büyüdükten sonra olayın meydana geldiğini söyledi.

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ SÖYLEDİKLERİNİ YAPTIM"

Sanık Turgay Türker ise, "Üst kattayken Serdar'ın gelmesiyle aşağı indim ve maktul Yüksel'i yerde yatarken gördüm. Serdar olayı başka birisine anlattığım takdirde olayı birlikte gerçekleştirdiğimizi anlatacağını söyledi. Beni ailemle tehdit etti. Ben de o andan itibaren sanık Serdar'ın söylediklerini yaptım" dedi.

2 SANIĞA İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Sanık Murat İnceçelik de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, İnceçelik ve Türker'in yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyesine, Gülsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.