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Haberler Gündem 3. Sayfa İzmir'de çekyattan çıkan dehşette sanığa "küfür" indirimi - Haberler
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İzmir'de cansız bedeni çekyattan çıkan trans birey cinayetinde sanığa "küfür" indirimi

İzmir'in Bornova ilçesinde cansız bedeni çekyatın içinden çıkan trans birey Kadir Yüksel cinayetine ilişkin davada sanık Serdar Gülsoy'un cezası belli oldu. Mahkeme heyeti, maktulün küfretmesi nedeniyle sanığın cezasında "haksız tahrik" indirimi uyguladı

İzmir'de çekyattan çıkan dehşette sanığa
Sesli Dinle
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DHA

İzmir'de, cansız bedeni çekyattan çıkan trans birey Kadir Yüksel (36) cinayetine ilişkin davada tutuklu sanık Serdar Gülsoy'un (45) cezası belli oldu.

Olay, 11 Mart 2021 tarihinde gece saatlerinde Bornova ilçesi Rafetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. "Mira Güneş" adını kullanan trans birey Kadir Yüksel'in 4'üncü kattaki evinin bir üst katında yine kendisine ait kiralık boş daireden kötü kokular gelmeye başladı. Bunun üzerine komşuları Yüksel'in kapısını çaldı, açan olmayınca da yakınlarına haber verdi.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA VE "TAHRİK" İNDİRİMİ

Eve gelen yakınları, çekyatın içinde Yüksel'in cesediyle karşılaştı. İncelemede Kadir Yüksel'in başına sert bir cisimle vurularak öldürüldüğü ve yüzünün tanınmayacak hale geldiği belirlendi. Cinayete ilişkin gözaltına alınan Serdar Gülsoy, Turgay Türker (39) ve Murat İnceçelik (31) tutuklandı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIP, TUTUKLANDI

Soruşturmanın ardından hazırlanan iddianamede savcı, Serdar Gülsoy hakkında "kasten öldürme", "nitelikli hırsızlık", "geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması" suçlarından müebbet hapis ve 18 yıla kadar hapis cezası, Türker ve İnceçelik içinse "kasten öldürmeye yardım etme", "nitelikli hırsızlık", "geceleyin birden fazla konut dokunulmazlığının ihlali" ve "başkasına ait banka veya kredi kartının zincirleme kötüye kullanılması" suçlarından 33 yıla kadar hapis cezası istedi.

CESEDİ SAKLADIKTAN SONRA DÜĞÜNE GİTMİŞLER

İddianamede; Serdar Gülsoy ile Kadir Yüksel'in 22 Şubat'ta evde alkol aldıkları sırada tartıştıkları, Gülsoy'un Yüksel'i dövüp, çekiçle başına birkaç kez şiddetli olarak vurduğu belirtildi. Gülsoy'un, can havliyle kurtulmaya çalışan Kadir Yüksel'in boynuna baskı uygulayıp, ölümüne sebep olduğu aktarıldı.

Gülsoy'un eve çağırdığı arkadaşı Turgay Türker ile Yüksel'in cesedini önce battaniye ve çarşafa ardından da streç filmle sardıktan sonra evin yatak odasına taşıdığı kaydedildi. Bir gün sonra ise şüphelilerin Murat İnceçelik'i çağırdığı aktarıldı.

3 şüphelinin kokmaması için Kadir Yüksel'in cesedini bir üst kata taşıyıp, bazanın içine koydukları belirtildi. Şüphelilerin, Kadir Yüksel'in aracıyla bir yakınlarının düğününe Adana'ya da gittikleri ve banka kartından para çektikleri de iddianamede yer aldı.

KÜFÜR İDDİASINDA BULUNDU

İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan Serdar Gülsoy, savunmasında, "Alkol ve uyuşturucunun etkisinde olduğum için öldürme olayının ne şekilde olduğunu hatırlamıyorum. Yüksel ile aramızda tartışma olup olmadığını, tartışma olmuşsa da tartışmada nelerin konuşulduğunu da tam olarak hatırlamıyorum. Maktulün cesedinin saklanmasıyla ilgili ayrıntıları hatırlamıyorum. Kadir Yüksel ile aynı evde kalıyordum" dedi.

Serdar Gülsoy, sonraki duruşmalarda ise Yüksel'in kendisine küfrettiğini ve tartışma büyüdükten sonra olayın meydana geldiğini söyledi.

"BENİ AİLEMLE TEHDİT ETTİ SÖYLEDİKLERİNİ YAPTIM"

Sanık Turgay Türker ise, "Üst kattayken Serdar'ın gelmesiyle aşağı indim ve maktul Yüksel'i yerde yatarken gördüm. Serdar olayı başka birisine anlattığım takdirde olayı birlikte gerçekleştirdiğimizi anlatacağını söyledi. Beni ailemle tehdit etti. Ben de o andan itibaren sanık Serdar'ın söylediklerini yaptım" dedi.

2 SANIĞA İLK DURUŞMADA TAHLİYE

Sanık Murat İnceçelik de hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme heyeti, İnceçelik ve Türker'in yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol şartıyla tahliyesine, Gülsoy'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

SAVUNMALARIN ARDINDAN KARAR AÇIKLANDI

Sanıkların yargılanmalarına 23 Ocak'ta İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Karar duruşmasına tutuklu sanık Serdar Gülsoy ile başka suçtan cezaevinde bulunan Turgay Türker, SEGBİS ile katıldı. Taraf avukatları ise salonda hazır bulundu. Sanık avukatları müvekkillerinin beraatin isterken, sanıklar da beraat talebinde bulundu. Savunmaların ardından karar açıklandı.

3 FARKLI SUÇTAN CEZA VE "TAHRİK" İNDİRİMİ

Heyet, Serdar Gülsoy'u "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Heyet, ardından aksi ispatlanamayan Serdar Gülsoy'un savunmasına göre Kadir Yüksel'in kendisine küfretmesi nedeniyle "haksız tahrik" indirimi uygulayıp, cezayı 15 yıl hapse çevirdi. Gülsoy'a, "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis, "zincirleme olarak başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi. Gülsoy, "konut dokunulmazlığını bozmak" suçundan beraat etti. Gülsoy, toplam 24 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2 SANIK HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Turgay Türker, Kadir Yüksel'e karşı ölümünden sonra evindeki eşyaları diğer iki sanıkla birlikte almak suretiyle "hırsızlık" suçunu işlediği gerekçesiyle 6 yıl hapis cezasına çarptırılırken, "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" ve "kredi kartını kullanarak menfaat sağlamak" suçlarından beraat etti.

Mahkeme heyeti, Murat İnceçelik'e "zincirleme olarak başkasına ait bir banka veya kredi kartının izinsiz kullanılması suretiyle yarar sağlama" suçundan 3 yıl 9 ay, "hırsızlık" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. İncelik, "tasarlayarak öldürmeye yardım etmek" ve "konut dokunulmazlığını bozmak" suçlarından ise beraat etti.

Öte yandan heyet, İnceçelik ve Türker hakkında Kadir Yüksel'i kasten öldürme eyleminden sonra suç delillerinin ortadan kaldırılması ya da gizlenmesi ile ilgili eylemi nedeniyle hakkında soruşturma yapılması için İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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