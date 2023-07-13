Çelik, 10 yıldır birlikte olduğu sevgilisiyle ilk kez görüntülendi Çelik, 10 yıldır birlikte olduğu Elif Ünügür ile ilk kez görüntülendi. Çelik, ilişkisi hakkında "10 senedir devam ediyorum artık zaten bu soruları hanımlara sormak lazım, bize nasıl dayanıyorlar" dedi

Çelik, 10 yıldır birlikte olduğu Elif Ünügür ile ilk kez görüntülendi.

Habertürk'ten Çetin Kan'ın haberine göre Çelik ile sevgilisi Elif Ünügür, Nişantaşı'nda kameralara yansıdı.

Dişçi randevusu için Nişantaşı'na gelen Çelik, Özkan Uğur'u kaybetmenin acısını yaşadığını dile getirdi: Çok büyük bir isim, bizim ustamız, çok büyük bir müzisyen. Bütün sevenlerinin başı sağ olsun. Bütün sanat camiasına baş sağlığı diliyorum. Şahane anılarımız oldu. Bizim önümüzden giden, bize yol gösteren, bize örnek olmuş, şarkılarını söyleyerek para kazandığımız çok büyük ustalar.

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Yeni çıkan albümü hakkında ise Çelik şunları söyledi: İz düşümü bir albüm. Çıkalı yaklaşık bir buçuk ay oldu. İçeriği, bildiğimiz çelik şarkıları. 1990’ların ruhunu taşıyan kendine özgü tutumu olan iddialı şarkılar, iyi müzikler var.

Çelik, sevgilisi Elif Ünügür ile ilk kez görüntülenmesine ise şu yorumu yaptı: Evet, siz ilk defa görüyorsunuz. Ben 10 senedir beraberim."

Çelik, evlenip - evlenmeyeceği şeklindeki soruya ise "Bu soruları hanımlara sormak lazım, bize nasıl dayanıyorlar?" sözleriyle cevap verdi.

Elif Ünügür ise soruyu "Her anı çok güzeldir, bundan sonrasında da inşallah çok güzel devam edecektir" şeklinde yanıtladı.