Çelik görüntüsüne yapılan yorumlara sitem etti: Enteresan
Çelik Erişçi, Galata Kulesi'nin önünde 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' şarkısını akustik versiyonuyla söylediği videoyu sosyal medyadan yayımladı. Ancak bazı sosyal medya kullanıcıları şarkıyı değil ünlü Erişçi'nin görüntüsüne yorum yaptı. Görüntüsüyle ilgili yorumlara karşılık veren Çelik, "Sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan" ifadelerini kullandı
Çelik Erişçi, 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' adlı şarkının akustik versiyonunu Galata Kulesi'nin önünde seslendirdi. Erişçi, şarkının klibini sosyal medyadan yayımladı.
Fakat bazı takipçileri ise Çelik Erişçi'nin performansı yerine şarkının görüntüsüyle ilgili yorum yaptı.
"ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR"
Şarkının klibi için baştan aşağı deri bir kıyafet giyen Çelik Erişçi, yapılan yorumların ardından şu açıklamayı yaptı: Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan.