Çelik Erişçi, 'Bu Kalp Seni Unutur Mu?' adlı şarkının akustik versiyonunu Galata Kulesi'nin önünde seslendirdi. Erişçi, şarkının klibini sosyal medyadan yayımladı.

Fakat bazı takipçileri ise Çelik Erişçi'nin performansı yerine şarkının görüntüsüyle ilgili yorum yaptı.

"ASLAN YATTIĞI YERDEN BELLİ OLUR"

Şarkının klibi için baştan aşağı deri bir kıyafet giyen Çelik Erişçi, yapılan yorumların ardından şu açıklamayı yaptı: Neredeyse 1 milyon izlenmiş... İTÜ'de yüksek lisans ve doktora yapmış, 500'den fazla şarkı yazmış ve sunmuş bir sanatçı olarak sanatıma değil bacak arama gösterdiğiniz bu ilgi çok enteresan.