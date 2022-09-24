Müzik kariyerinin 35'inci yılını kutladı 0:00 / 0:00

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Şarkıcı Çelik, geçtiğimiz akşam İstanbullu hayranlarıyla buluştu. Müzik kariyerinin 35'inci yılını sahnede kutlayan Çelik, şarkılarını 4000 kişilik seyirciden oluşan bir koro eşliğinde seslendirdi.

"İŞİMİ İYİ BİLİYORUM, EĞLENECEĞİZ O GARANTİ"

Konserine 'Bu Şehirde' şarkısı ile başlayan Çelik, yapımcısı Umut Kuzey ve Özlem Özbakan'a ayrıca Ömer Rıza Çam'a teşekkür etti. "35 yıldır yaptığımız gibi bu gece de şarkılarımızı söylemeye devam edeceğiz. Konser harika geçecek, ben işimi çok iyi biliyorum eğleneceğiz o garanti" diyerek geceye devam eden Çelik, 'Ateşteyim', 'Nazına Ölüyorum', 'Meyhaneci', 'Hercai' ve 'Dongi Dongi' gibi şarkılarını seslendirdi.

Konserin ikinci yarısına 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' ile başlayan Çelik, konservatuvardan da arkadaşları olan müzisyenlerden kurulu Rubato ile 'Dilberim'i seslendirdi.

Ardından 'Bu Şehirde' şarkısında Halil Sezai ve İskender Paydaş'ı konuk eden Çelik'i, ailesi ve Gonca Vuslateri dahil olmak üzere yakın arkadaşları izledi.