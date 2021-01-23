AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vali ve Kaymakamalarımız Covid 19 başladığı günden beri gece gündüz demeden vazife başında salgınla mücadele ediyorlar. Mülki idaremizin kapasitesini bu dönemde daha yakından gördük. Vali ve Kaymakamlarımıza militan denilerek ahlak dışı ifadelerle saldırılmasını kınıyoruz." ifadelerini kullandı.

— Ömer Çelik (@omerrcelik) January 23, 2021



Çelik konuyla ilgili olarak yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

Vali ve kaymakamlarımız, “militanca bir siyaset” anlayışı tarafından hedef alınıyor. Buna müsaade etmeyiz. Vali ve Kaymakamlarımızın yanı sıra askerlerimiz, öğretmenlerimiz ve sanatçılarımız da bu militan siyaset tarafından saldırıya uğruyor.

"TAM BİR ŞUURSUZLUK ÖRNEĞİDİR"

Vali ve kaymakamlarımız, salgınla mücadeleden terörle mücadeleye kadar çok zorlu bir mücadeleyi başarıyla yürütüyor. Aynı zamanda illerimizde kamu düzenini sağlayarak huzur ve refahın sürdürülmesine katkıda bulunuyorlar..

Farklı coğrafyalarda Türkiye Cumhuriyeti Bayrağını dalgalandıran, sınırlarımızı düşman saldırılarından koruyan Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri’ni hedef alan açıklamalar ise tam bir şuursuzluk örneğidir.

CHP'li sıfatı taşıyan yöneticilerin, işçi, çiftçi, öğretmen, basın mensuplarına yönelik saldırı furyası “uzman çavuşlarımız”ı da hedef almıştı. CHP idarecileri terörle mücadele eden askerlerimize “militan” diyerek hakaret ediyor. Tüm bu saldırganlıkları kınıyoruz.

“Militan siyaset” yıllarca “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir ama millet bu egemenliği Cumhuriyet Halk Fırkası eliyle kullanır” anlayışı ile demokrasiyi baskı altına aldı. Bu gerici anlayış artık sona ermiştir...