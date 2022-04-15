Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Politika Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu
ABONE OL

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana’da partisinin gençlik kollarının tertip ettiği 'Gönlümüz bir, soframız bir' sloganıyla Yüreğir Millet Bahçesi'den düzenlenen iftar yemeğine katıldı. İftar vaktinden önce vatandaşlarla sohbet eden Çelik, ezanın okunmasıyla orucunu vatandaşlarla birlikte açtı. İftarın ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adanalılarla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi. Konuşmasında son dönemlerde yaşanan olaylara değinerek Türkiye’nin uyguladığı başarılı arabuluculuk ve diplomasisinden söz ederken Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önemli bir lider olduğunun altını çizdi.

Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu
Çelik: Türkiye güçlü bir ara bulucu
0:00 / 0:00
İHA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, “Hep beraber çalışmaya, üretmeye gayret edeceğiz. Sizlerle birlikte bu sofraları paylaşmak, bu iftarı beraber açmak, bu suyu beraber içmek, bu yemekleri beraber paylaşmak bizim için bir nimet. Etrafımızdaki gelişmelere rağmen Cumhurbaşkanımızın dirayetli yönetimi ile ülkemizin nasıl bir cazibe merkezi olduğunu görüyorsunuz. Dünyanın bir savaş, bir işgal karşısında felç olduğu bu dönemde Cumhurbaşkanımız Türkiye’nin tüm blokların üzerinde tek başına herkesin yapması gereken diplomasiyi tek başına güçlü bir şekilde yönetiyor, sevk ve idare ediyor" diye konuştu.

"MÜSLÜMANLARA YAPILAN SALDIRIYI KINIYORUZ"

İsrail güvenlik güçlerinin Mescid-i Aksa'daki saldırısını kınayan Çelik, daha sonra şunları söyledi:
"Türkiye’nin geldiği nokta, eğer dünyada bir yerde çatışama varsa, savaş varsa bloklar, örgütler, uluslararası kuruluşların gücünün yetmediği durumlarda bile tek başına Türkiye güçlü bir ara bulucu, Cumhurbaşkanımız güçlü bir lider ve Türkiye herkesin güvendiği, masaları kuran, insanlığın, çevremizin, dostlarımızın, kardeşlerimiz barışı için gayret eden, barış ve istikrar üreten bir ülke olarak yoluna devam ediyor. Mescid-i Aksa’daki olan hadiseler bizi ziyadesi ile üzmüştür. Mescid-i Aksa’nın maneviyatına ve ruhaniyetine tehdit eder şekilde oradaki Müslümanlara yapılan saldırıyı kınıyoruz. Biri çocuk olmak üzere 7 Filistinli kardeşimiz hayatını kaybetti. Onlara Allah’tan rahmet diliyoruz. Cumhurbaşkanımızın her zaman vurguladığı gibi, Mecid-i Aksa’nın statüsünün, ruhaniyetinin ve maneviyatının korunması konusundaki hassasiyetimizi her zaman ve her zeminde sürdürmeye devam edeceğiz. Türkiye dünyanın her yerinde haksızlığa uğrayanın, adaletsizliğe uğrayanın yanında olmaya devam edecek. Atatürk’ün yurtta sulh, cihanda sulh ilkesini hayata geçirdiğimizde nasıl sonuçlar aldığımızı, dünyanın buna nasıl teveccüh gösterdiğini gördük. Bugün burada bu kardeşliği gösterdiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum."

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
GÜNDEM "Ülkemizi kadına şiddet ayıbından kurtaracağız"
Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru sonuçları tarihi hakkında
GÜNDEM Adalet Bakanlığı personel alımı sonuçları...
AUZEF sınav tarihleri: İstanbul Üniversitesi AUZEF vize sınavları ne zaman, saat kaçta başlayacak, nasıl yapılacak?
GÜNDEM AUZEF sınavları ne zaman, saat kaçta?
HABERTÜRK'E KONUŞTU! Son dakika: Karamollaoğlu 'Üçüncü ittifak' sözlerine açıklık getirdi
GÜNDEM Karamollaoğlu 'Üçüncü ittifak' sözlerine açıklık ...
Son dakika: İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen açıklaması - Güncel haberler
GÜNDEM İçişleri Bakanlığı'ndan düzensiz göçmen açıklaması
Son dakika: Mescid-i Aksa'daki baskına sert tepkiler!
GÜNDEM Mescid-i Aksa'daki baskına sert tepkiler!
Son dakika: Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 tutuklama
GÜNDEM Ergün Poyraz'a saldırı olayında 5 tutuklama
Bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
GÜNDEM Bulduğu para dolu çantayı sahibine teslim etti
DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
GÜNDEM DEAŞ operasyonuna 6 tutuklama
Teröristler abluka altında
GÜNDEM Teröristler abluka altında

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.