        Cem Adrian özel bir konserle İş Sanat’taydı

        Kendine özgü sesiyle geniş bir hayran kitlesi oluşturan Cem Adrian, İş Sanat'ta verdiği iki saatlik konserle dinleyicileri mest etti

        Giriş: 12.12.2025 - 16:07 Güncelleme: 12.12.2025 - 16:07
        Vokal performansı, besteleri ve şarkı sözleriyle kısa sürede kendine has bir hayran kitlesi yaratan Cem Adrian, 11 Aralık Perşembe akşamı İş Sanat sahnesindeydi.

        “Kül”, “Ben Seni Çok Sevdim”, “Herkes Gider mi”, “Bana Unutmayı Anlat”, “Derinlerde” ve “Sen Gel Diyorsun” gibi sevilen şarkılarını seslendiren Cem Adrian yaklaşık 2 saat süren konserin sonunda dinleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.

        İş Sanat’ın programı 16 Aralık Salı akşamı Attilâ İlhan’ın eserlerinin seslendirileceği “Ben Sana Mecburum Bilemezsin” başlıklı şiir dinletisiyle devam edecek.

        18 Aralık Perşembe fadoyu dünyaya taşıyan yenilikçi yorumuyla Portekiz’in dokunaklı sesi Ana Moura İş Kuleleri Salonu’nun konuğu olacak.

        22 Aralık Pazartesi düzenlenecek Parlayan Yıldızlar konserinde ise Hakan Mert Şeker (piyano) ve Evrim Aleyna Kuzucuk (keman) birer resital verecek.

        #cem adrian
        #İş Sanat
