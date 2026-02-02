Cem Dizdar'dan Galatasaray'a Mauro Icardi eleştirisi!

Gündemin nabzı HT Spor'da atmaya devam ediyor. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Selim Kul ve deneyimli gazeteci Cem Dizdar, 'HT Spor Gündem' programında günün öne çıkanlarını konuşuyor.

Cem Dizdar, Süper Lig'in 20. haftasında oynanan Galatasaray-Kayserispor mücadelesini değerlendirirken, sarı-kırmızılılarda geleceği belirsiz olan Mauro Icardi hakkında da dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"G.SARAY ELİNİ KOLUNU SALLAYARAK MAÇI KAZANDI"

G.Saray'ın sahadaki performansını değerlendiren Dizdar, "İlk devresi de genel olarak aslında Galatasaray’ın kendisini hiç zorlamadığı, araba kaymasın diye el freninde seyahat ettiği, rahatlıkla hallettiği bir maçtı. G.Saray 646 pas yapmış, Kayseri 11 faul yapmış. Temas bile yapılmamış, top sahanın içinde gezindi durdu. Gerektiği yerde Galatasaray golünü attı ve fiziksel olarak kendisini yıpratmadı. Elini kolunu sallayarak maçını kazandı." ifadelerini kullandı.

ICARDI SÖZLERİ: KULÜBÜN FAYDASI HANGİSİNDE?

Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi'nin durumuna değinen Dizdar, "Mutluluk tanımı problemli olan bir kalabalığı tatmin etmeye çalışıyor Galatasaray. Galatasaray taraftarı kendi kulübüne tuzak kuruyor; en sivri ifadeyle söylüyorum. Maç bitmiş, Icardi gösterisi yapılıyor. Bir yandan da kulüp Icardi ile sözleşme yenilemenin peşinde. 10’a değil de 5–6’ya bitirelim diye. Kulübün faydası hangisinde?" şeklinde konuştu.