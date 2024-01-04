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        Haberler Magazin 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

        'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

        Cem Karaca'nın hayatına odaklanan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tam tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte filme dair bilinmesi gerekenler

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:23
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        'CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI' FİLMİNİN İLK TAM FRAGMANI YAYINLANDI

        Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin rock müziği mimarlarından biri olan Cem Karaca'yı anlatacak filmin yakında vizyona gireceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamalarda Karaca'yı Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve daha birçok yapımda karşımıza çıkan İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı ifade edildi.

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        Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen filmin ilk tanıtım fragmanı yakın zamanda paylaşıldı. Bugün ise 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın ilk tam tanıtım fragmanı yayınlandı.

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        Yeni fragman İsmail Hacıoğlu'nun Cem Karaca'yı nasıl canlandırdığını net bir şekilde gösteriyor. Fragmanda Cem Karaca'nın hayatına dair bazı kesitler gösteriliyor.

        Cem Karaca’nın Gözyaşları filminin yönetmen koltuğunda Dondurmam Gaymak ve İftarlık Gazoz gibi filmlerin de arkasındaki isim Yüksel Aksu oturuyor. Senaryoyu ise Onur Böber, Özden Uçar ve Emrah Saltık kaleme alıyor.

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        Oyuncu kadrosuna baktığımızda ise İsmail Hacıoğlu’na ek olarak Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Karaman, Melisa Döngel ve Alper Saldıran gibi isimleri yer alıyor.

        Cem Karaca’nın Gözyaşları filmi, 26 Ocak 2024 günü vizyona girecek.

        Haberi Hazırlayan: Kübra Çorluk
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