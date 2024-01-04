Haberler Magazin 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı

'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tanıtım fragmanı yayınlandı Cem Karaca'nın hayatına odaklanan 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filminden ilk tam tanıtım fragmanı yayınlandı. İşte filme dair bilinmesi gerekenler Habertürk Giriş: 04.01.2024 - 11:23 Güncelleme: 04.01.2024 - 11:23 facebook

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'CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI' FİLMİNİN İLK TAM FRAGMANI YAYINLANDI Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin rock müziği mimarlarından biri olan Cem Karaca'yı anlatacak filmin yakında vizyona gireceği duyurulmuştu. Yapılan açıklamalarda Karaca'yı Ayla, Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu ve daha birçok yapımda karşımıza çıkan İsmail Hacıoğlu'nun canlandırdığı ifade edildi.

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Fikri Harika Prodüksiyon ve Aytaç Medya tarafından yapımcılığı üstlenilen filmin ilk tanıtım fragmanı yakın zamanda paylaşıldı. Bugün ise 'Cem Karaca'nın Gözyaşları'nın ilk tam tanıtım fragmanı yayınlandı.