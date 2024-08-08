"Cem Karaca'nın Gözyaşları" filmiyle ilgili yeni gelişme
Anadolu rock müziğinin efsanesi Cem Karaca'nın hayatını konu alan "Cem Karaca'nın Gözyaşları"nın üst mahkemenin verdiği yeni karar doğrultusunda yeniden gösterime girmesinin yolu açıldı. Filmin gösteriminin engellenmesiyle ilgili taraflar, yeni gelişme hakkında açıklamada bulundu
2004'te vefat eden Cem Karaca'nın hayatını anlatan, "Cem Karaca'nın Gözyaşları" adlı sinema filmi gösterime 26 Ocak'ta girdi. Karaca'nın eşi İlkim Karaca, filmde kullanılan şarkıların teliflerinin kendilerine ait olduğu ve bir izin alınmadan filmde kullanıldığı yönünde hukuki yollara başvurdu.
Filmin gösteriminin durdurulmasını talep eden İlkim Karaca'nın mahkemenin bu yönde belirlediği 3.5 milyon TL'lik teminatı yatırması sonucu, 3 haftada 219 bin 331 izleyiciye ulaşan film gösterimden kalktı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi, Cem Karaca'nın dördüncü eşi İlkim Karaca'nın açtığı dava nedeniyle gösterimden kaldırılan film için yerel mahkemenin kararını kısmen kaldırarak izleyicilerle tekrar buluşmasına izin verdi.
Cem Karaca'nın oğlu Emrah Karaca bu konuda şu açıklamada bulundu; "Selam dostlar. Cem Karaca filmiyle ilgili okuduğunuz haberler doğru. Film için mahkeme tekrar gösterim için bir karar verdi. Ancak bazı haberlerde belirtildiği gibi film şu an için gösterimde değil. Önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili bir açıklama yapılacak. Biraz daha sabır rica ediyoruz sizlerden. İlginize çok teşekkür ederim. Sevgiler" açıklamasını yaptı.
İlkim Karaca ise dava sürecinin henüz tamamlanmadığını duyurdu: Kararı, büyük üzüntüyle karşıladım. Davalar devam ediyor, süreç tamamlanmış değil. Sonuna kadar Cem’in hakkını savunmaya devam edeceğim. Konu filmde benim olmamam ya da para anlaşmazlığı değil. Sadece Cem Karaca’nın doğru anlatılmasını istediğim için en başından itiraz ettim. Cem Karaca’ya ve onun değerlerine hakaret eden, onu olduğundan çok farklı gösteren bir film çekilmiş. Dava sürecinde de benim asla bilerek ve isteyerek imzalamadığım sözleşmeler havada uçuşuyor. Yasal mirasçı olduğum halde haklarımın gasp edilmesi durumu var. İtirazlarımız devam ediyor.
Yüksel Aksu'nun yönettiği filmde Cem Karaca'yı İsmail Hacıoğlu canlandırırken kendisine başrollerde; Fikret Kuşkan, Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Buçe Buse Kahraman, Meral Çetinkaya, Melisa Döngel eşlik etti.