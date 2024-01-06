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        Haberler Televizyon Cem Karaca'nın hikayesi: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı

        Cem Karaca'nın hikâyesi: Cem Karaca'nın Gözyaşları filmi için geri sayım başladı

        Cem Karaca'nın hayatı ve müzik dünyasındaki eşsiz varlığı, yakında beyaz perdede hayat bulacak. 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' filmiyle izleyiciye Anadolu rock müziğinin öncülerinden biri olan sanatçının hayatına dair derinlemesine bir bakış sunacak. İşte sizin için, filme ve Cem Karaca'ya dair detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.01.2024 - 15:58 Güncelleme: 06.01.2024 - 16:00
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        Cem Karaca'nın hayatının konu alındığı film 'Cem Karaca'nın Gözyaşları' beyaz perdede izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. Film, sanatçının hayatına ışık tutarken; güçlü kadrosu ile de dikkat çekiyor. İşte, Cem Karaca ve filmine dair tüm detaylar...

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        CEM KARACA KİMDİR?

        Cem Karaca 5 Nisan 1945 tarihinde İstanbul'da doğdu. Babası, ünlü tiyatro sanatçısı Mehmet Karaca idi. Cem Karaca, lise yıllarında müziğe olan ilgisini keşfetti ve 1960'lı yılların ortalarında rock müziğin etkisiyle müzik kariyerine adım attı.

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        NEDEN VATANDAŞLIKTAN ÇIKARTILDI?

        Almanya'da 1 Mayıs İşçi Bayramı'nda çekilen bir fotoğrafının gazetede, "Cem Karaca gizli hesaplar peşinde" başlığıyla yayınlanması sorun çıkardı. Bununla beraber, 12 Eylül 1980 darbesinden sonra 6 Ocak 1983'te vatandaşlıktan çıkarıldı. Başka bir ülkenin vatandaşlığına geçmeyi tercih etmeyen sanatçı, Birleşmiş Milletlerin vatansızlar için sağladığı pasaportla hayatını sürdürdü.

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        ANADOLU ROCK MÜZİĞİ NEDİR?

        Anadolu Rock Müziği, Türkiye'de geleneksel Türk müziği öğeleri ile Batı tarzı rock müziğin birleşiminden ortaya çıkan bir müzik türüdür. Ortaya çıkışı 1960'ların ortalarına dayanır ve döneminin toplumsal olayları ve gençlik hareketleri bu türü etkiledi.

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİNİN KONUSU

        ''Tamirci Çırağı, Namus Belası, Bu Son Olsun, Resimdeki Gözyaşları'' gibi birçok ünlü şarkısıyla bilinen, Anadolu rock müziğinin efsane ismi Cem Karaca'nın hayat hikâyesini konu ediyor.

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ NE ZAMAN VİZYONA GİRECEK?

        25 Aralık 2023 tarihinde resmi fragmanı yayınlanan filmin, sinema izleyicileriyle buluşacağı tarih 26 Ocak 2024 Cuma günü olacak.

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        CEM KARACA'NIN GÖZYAŞLARI FİLMİ OYUNCU KADROSU

        İsmail Hacıoğlu, Cem Karaca'yı canlandırarajk filmin baştolünü üstleniyor.

        Filmin bir diğer önemli karakterlerinden birisi olan Mehmet Karaca rolünü ise Fikret Kuşkan üstleniyor. Kuşkan, kendisi tiyatro sanatçısı olmasına rağmen oğlunun sanatla uğraşmasını istemeyen bir babayı canlandırıyor.

        Filmde yer alan diğer isimler arasında; Yasemin Yalçın, Melisa Aslı Pamuk, Meral Çetinkaya, Buçe Buse Kahraman ve Melisa Döngel bulunuyor.

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        FİLME DAİR DİĞER DETAYLAR

        Yönetmenliğini Yüksel Aksu'nun üstlendiği bu biyografik filmin senaristliğini Onur Böber ve Özden Uçar yaptı. Ayrıca film, Cem Karaca'nın doğup büyüdüğü Bakırköy'de çekildi.

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