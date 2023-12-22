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        Haberler Magazin Cem Özer'den metro çıkışı: Üstünüze atlayıp yemiyorlar - Magazin haberleri

        Cem Özer'den metro çıkışı: Üstünüze atlayıp yemiyorlar

        Cem Özer, yurt dışına çıkınca metroya binen ve çekildikleri fotoğrafları yayımlayan bazı meslektaşlarına sitem etti: Arkadaşlar burada da metro kullanabilirsiniz, üstünüze atlayıp yemiyorlar

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.12.2023 - 11:11 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:21
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        Cem Özer, bazı meslektaşlarının toplu ulaşım kullanımıyla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

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        Cem Özer, bazı ünlü isimlerin Türkiye'de toplu ulaşımı tercih etmeyip, yurt dışına çıkınca metro kullanmalarına dikkat çekti.

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        "TRAFİKTE KALMANIN HİÇBİR ANLAMI YOK"

        Konuyla ilgili düşüncelerini sosyal medya hesabından yayımladığı bir mesajla dile getiren Cem Özer, "Minnacık ünü olanlar yurt dışına çıkar çıkmaz hemen metroya koşup fotoğraf paylaşıyor. Arkadaşlar, burada da metro kullanabilirsiniz, üstünüze atlayıp yemiyorlar. Trafikte kalmanın hiçbir anlamı yok" ifadelerini kullandı.

        #Cem Özer
        #metro
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