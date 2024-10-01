Cem Yılmaz'dan Darüşşafakalı öğrencilere destek
Cem Yılmaz, dün akşamki gösterisinin tüm gelirini, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda okuyan öğrencilerin eğitimine bağışladı
Cem Yılmaz, dün Zorlu PSM'nin ev sahipliğinde gerçekleştirdiği gösteriyle İstanbullu hayranlarıyla buluştu.
Cem Yılmaz, gösteriden elde ettiği tüm geliri, Darüşşafaka Eğitim Kurumları'nda okuyan öğrencilerin eğitimine destek olmak için bağışladı.
Darüşşafaka'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada; "Değerli sanatçımız Cem Yılmaz'a, eğitimde fırsat eşitliğini destekleyen bağış gösterisi için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.