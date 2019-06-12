Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile Defne Samyeli'nin aşkları tam gaz devam ediyor. Ünlü çift, sosyal medya hesaplarından birlikte yaptıkları paylaşımlarla dikkat çekiyor.

AŞK DOLU SÖZLER

Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından günbatımı eşliğinde çekilen karesini, "Enişte tatilde" notuyla paylaştı. Cem Yılmaz'ın paylaşımına Defne Samyeli'den yanıt gecikmedi. Samyeli, sevgilisine, "Güneşten de parlak..." sözleriyle iltifat etti. Sevgilisinin yorumuna kayıtsız kalmayan Cem Yılmaz ise, "Efendim biz gelen ışığı yansıtıyoruz, rica ederim" sözleriyle Defne Samyeli'ye karşılık verdi. Ünlü çiftin sosyal medyadaki bu diyalogu takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.

"KRAL HAREKET!"

Cem Yılmaz'ın sevgilisi Defne Samyeli'ye verdiği yanıta takipçileri, "Hanımcılıkta Cem Yılmaz gibi ol" ve "Kral hareket" şeklinde yorumlar yaptı.

AİLEYE GİRDİ

Geçtiğimiz günlerde komedyen Cem Yılmaz, aşk yaşadığı eski sunucu Defne Samyeli ile birlikte İzmir'de ağabeyi Can Yılmaz ve Zafer Algöz'ün sahnelediği gösteriyi izlemişti. Cem Yılmaz'ın annesi Sebahat Yılmaz ve babası Arif Yılmaz da çifte eşlik ederken, Samyeli ilk kez Yılmaz'ın anne ve babasıyla birlikte görüntülenmişti.