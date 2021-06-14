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Cem Yılmaz'dan 'G.O.R.A.' açıklaması

Geçtiğimiz günlerde 2006 yılında vizyona giren 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyuran ünlü komedyen Cem Yılmaz, "Komutan Logar'a bir film yok mu? 'Joker' misali, nasıl bu noktaya geldi?" diyen bir takipçisine, "Olur, iyi de olur ha... Para bulursam yaparım" yanıtını verdi

Cem Yılmaz'dan 'G.O.R.A.' açıklaması - Magazin haberleri
"Para bulursam yaparım"
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HABERTURK.COM

Twitter hesabını aktif kullanan Cem Yılmaz, önceki gün bir sosyal medya kullanıcısının 2004 yılında vizyona giren 'G.O.R.A.' filminin karakterlerinden 'Komutan Logar' ile ilgili bir soruyu cevapladı.

'Komutan Logar'
'Komutan Logar'

Ünlü komedyen, "Abi peki 'Komutan Logar'a bir film yok mu? 'Joker' misali, nasıl bu noktaya geldi?" diyen takipçisine, "Olur, iyi de olur ha... Para bulursam yaparım" yanıtını verdi.

Öte yandan Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde 2006 yılında vizyona giren 'Hokkabaz' filminin devamının geleceğini duyurmuştu. Yılmaz, "2022'de bir 'İskender' hikayesi daha yapacağım" ifadelerini kullanmıştı.

'G.O.R.A.' FİLMİN KONUSU NEDİR?

Türkiye'nin turistik kentlerinden biri olan Antalya'da tüccarlık yapan Arif uzaylılar tarafından kaçırılarak G.O.R.A. isimli gezegene götürülür. Arif, gezegende tutsakken gezegeni bir alev topundan kurtarır ve bu sırada Ceku isimli prensesle tanışır. Bütün bunlar olurken, G.O.R.A. gezegeninin kötü kalpli komutanı Logar, Ceku ile evlenerek gezegenin yönetimini ele geçirmek istemektedir. Arif bunu öğrenir ve gezegenden kaçarken Ceku'yu da yanında götürmek ister, fakat bunun için Komutan Logar'a karşı mücadele vermesi gerekmektedir.

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