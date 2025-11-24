Cem Yılmaz'dan yapay zekâlı dans videosu
Daha önce "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz" diyen Cem Yılmaz, yapay zekâyla oluşturduğu dans ettiği videolarını paylaştı
Cem Yılmaz, daha önce yapay zekâ konusunda ikilemde kaldığını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım" diyen ünlü komedyen, eğlenceli bir paylaşımda bulundu.
Cem Yılmaz, yapay zekâyla oluşturduğu dans videolarını; "Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.
Daha sonra görüntülerin gerçek olduğunu düşünen takipçileri için açıklamada bulunan Cem Yılmaz, "Şaka.. Oturuyorum" ifadelerini kullandı.
Video o kadar gerçekçi üretilmiş ki... Cem Yılmaz'ın fiziğini bilmeyenlerin gerçek sanması oldukça doğal...