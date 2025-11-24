Cem Yılmaz'dan yapay zekâlı dans videosu

Cem Yılmaz, daha önce yapay zekâ konusunda ikilemde kaldığını ifade eden açıklamalarda bulunmuştu. "Bir süre sonra kimin gerçek, kimin taklit olduğunu ayırt edemeyeceğiz ama o kadar da ciddiye almamak lâzım" diyen ünlü komedyen, eğlenceli bir paylaşımda bulundu.

Cem Yılmaz, yapay zekâyla oluşturduğu dans videolarını; "Dans benim her şeyim. Danssız bir hayat düşünemem" notuyla sosyal medya hesabından yayımladı.

Daha sonra görüntülerin gerçek olduğunu düşünen takipçileri için açıklamada bulunan Cem Yılmaz, "Şaka.. Oturuyorum" ifadelerini kullandı.

Video o kadar gerçekçi üretilmiş ki... Cem Yılmaz'ın fiziğini bilmeyenlerin gerçek sanması oldukça doğal...