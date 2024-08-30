Cem Yılmaz'dan Zafer Algöz'e: İyi ki doğdun kral
Cem Yılmaz, 30 Ağustos'ta 63 yaşına basan yakın arkadaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü kutladı; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. İyi ki doğdun kral"
Cem Yılmaz, yıllardır birçok projede birlikte çalıştığı meslektaşı Zafer Algöz'ün doğum gününü unutmadı.
Cem Yılmaz, aynı zamanda 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın kutlandığı bugünde Zafer Algöz'ün doğum gününe özel ünlü oyuncunun fotoğrafını yayımlayıp; "Zafer ağabeyimin doğum günü kutlu olsun. Nice güzel günlerde beraberce inşallah. İyi ki doğdun kral" notunu düştü.
Öte yandan Cem Yılmaz'ın doğum günü Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlamalarının yapıldığı 23 Nisan'da. İki arkadaş, yıllardır birbirlerinin doğum günlerini atlamıyor.