10 Mart 2012'de evlenen Cem Yılmaz - Ahu Yağtu çifti, 31 Aralık 2013'te boşanmıştı. Kemal adında bir oğlu olan Yılmaz, boşandıktan sonra eski eşiyle nafaka krizi yaşamıştı. Yılmaz, tek çocuğu Kemal için ayda 10 bin dolar ödemeyi kabul etmişti.

Boşanma protokolünün imzalandığı tarihte dolar kurunun 2 lira 13 kuruş olduğunu kaydeden Cem Yılmaz, dolar kurunun artışını ve pandemi döneminde gelirinin azaldığını belirtti. Cem Yılmaz, bu gerekçeyle 2022'de dava açarak iştirak davasının Türk Lirası cinsine uyarlanmasını ve aylık 40 bin liraya indirilmesini istemişti. Ancak Cem Yılmaz'ın bu talebi gerçekleşmemişti.