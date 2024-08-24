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        Haberler Magazin Cem Yılmaz, İzzet Günay'ın doğum gününü kutladı - Magazin haberleri

        Cem Yılmaz, İzzet Günay'ın doğum gününü kutladı

        Cem Yılmaz, Türk sinemasının usta isimlerinden İzzet Günay'ın 90'ıncı yaş gününü kutladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.08.2024 - 13:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 13:28
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        Usta sanatçı İzzet Günay, geçtiğimiz günlerde 90 yaşına girdi. Günay'a bir kutlama mesajı da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.

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        Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden usta sanatçının doğum gününe özel bir fotoğrafını paylaşarak, Günay'a olan sevgisini ve takdirini ifade etti.

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        Yılmaz; "İzzet Günay ağabeyimin 90'ıncı yaşını kutlar, ellerinden öperim. Ne güzel bir ağabeyimiz, ne güzel bir yaşam." ifadelerine yer verdi.

        Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto

        #cem yılmaz
        #İzzet Günay
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