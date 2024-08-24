Cem Yılmaz, İzzet Günay'ın doğum gününü kutladı
Cem Yılmaz, Türk sinemasının usta isimlerinden İzzet Günay'ın 90'ıncı yaş gününü kutladı
Usta sanatçı İzzet Günay, geçtiğimiz günlerde 90 yaşına girdi. Günay'a bir kutlama mesajı da ünlü komedyen Cem Yılmaz'dan geldi.
Cem Yılmaz, sosyal medya üzerinden usta sanatçının doğum gününe özel bir fotoğrafını paylaşarak, Günay'a olan sevgisini ve takdirini ifade etti.
Yılmaz; "İzzet Günay ağabeyimin 90'ıncı yaşını kutlar, ellerinden öperim. Ne güzel bir ağabeyimiz, ne güzel bir yaşam." ifadelerine yer verdi.
Fotoğraflar: X, Instagram, DepoPhoto