Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Cem Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçti

        Cem Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçti

        Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcularla çekilen reklam filminde rol alan Cem Yılmaz; "Spor denilince ilk akla gelen insan değilim tabii ancak elimden geldiğince olimpiyatlara katılıp yarışları seyredeceğim. Ülkemizde daha fazla sporla ilgili genç olsun" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.07.2024 - 11:49 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Milli sporcularla kamera karşısında
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Cem Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcularla çekilen reklam filminde rol aldı.

        Türkiye’nin olimpiyatlara katılmasının 100'üncü yılında Adidas tarafından özel olarak tasarlanan koleksiyonun tanıtıldığı etkinlikte Cem Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçtiği eğlenceli reklam filmleri hakkında konuştu. 5 ayrı film çektiklerini söyleyip sporla ilgili daha çok gencin yetişmesi dileğinde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu: Reklamda esprimiz benim değil, onların gitmesi üzerine kurulu. Ben çekiç atan bir sporcuyla çalıştım. Bunlar böyle mücevher gibi insanlar. Beni sporcu kardeşlerime moral vermesi için çağırdıkları için mutlu oldum. Spor denilince ilk akla gelen insan değilim tabii ki ama marka ile bir gönül bağım var. Ülkemizde daha fazla sporla ilgili genç olsun. Benim oğlum da bir basketbol sevdalısı, o da oynuyor. Hiç zorlamadı çekimler, hepsine bir günde hazırlandım. Benim gördüğüm sporcu kardeşlerim; disiplinli, güler yüzlü, çok parlak insanlar.

        Milli sporcu olsaydı curling yapmak istediğin de sözlerine ekleyen Cem Yılmaz, beş reklam filmi arasındaki ringe çıktığı filmle ilgili soru üzerine; "Dışarıdan bakıldığı zaman şiddet gibi görünen böyle sporlar var. Tekvando, judo ve karate gibi. Halbuki bunlar yalnızca bir şiddet değil, bir strateji meselesi. Bir dayanıklılık hikayesi var. Uzun yıllar olmuş boksla ilgilenmeyeli. Biz oyuncu olduğumuz için istediğimiz kılığa bürünebiliyoruz. Ben bir filmde dinozorla bile dövüştüm problem değil” dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #cem yılmaz
        #2024 paris olimpiyatları
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        Bu mutluluk artık yok! Öldüren hata!
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        "Olası depremde deniz İzmir'in içine girecek"
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Bir Jardel bir de Immobile!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        Hilal 19, Ömer 20 yaşındaydı... Büyük acı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        EURO 2024'te final zamanı!
        55 milyon liraya sattı
        55 milyon liraya sattı
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Her gün aynı acı! Bedirhan'ı kaybettik!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Dünyada en çok konuşulan 10 dil!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Kerem Kınık'ın kızı motosiklete çarptı! 16 yaşındaki genç öldü!
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Ünlü çiftin tekne tatili
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Emekli aylığında yüzde 30 farka dikkat
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        Kilo vermeye yardımcı 9 içecek!
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        İngiltere'de binlerce mahkum erken tahliye edilecek
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Öğrenmek için Japonya'dan Elazığ'a geldiler
        Jetcar keyfi yaptılar
        Jetcar keyfi yaptılar
        En iyi 10 felaket filmi
        En iyi 10 felaket filmi
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın gündem olan paylaşımları
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Güzellik kriterleri masada
        Güzellik kriterleri masada
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!
        Meteoroloji saat verdi! 6 bölgede sağanak!