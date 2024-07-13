Cem Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçti

Cem Yılmaz, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılacak milli sporcularla çekilen reklam filminde rol aldı.

Türkiye’nin olimpiyatlara katılmasının 100'üncü yılında Adidas tarafından özel olarak tasarlanan koleksiyonun tanıtıldığı etkinlikte Cem Yılmaz, milli sporcularla kamera karşısına geçtiği eğlenceli reklam filmleri hakkında konuştu. 5 ayrı film çektiklerini söyleyip sporla ilgili daha çok gencin yetişmesi dileğinde bulunan Yılmaz, şöyle konuştu: Reklamda esprimiz benim değil, onların gitmesi üzerine kurulu. Ben çekiç atan bir sporcuyla çalıştım. Bunlar böyle mücevher gibi insanlar. Beni sporcu kardeşlerime moral vermesi için çağırdıkları için mutlu oldum. Spor denilince ilk akla gelen insan değilim tabii ki ama marka ile bir gönül bağım var. Ülkemizde daha fazla sporla ilgili genç olsun. Benim oğlum da bir basketbol sevdalısı, o da oynuyor. Hiç zorlamadı çekimler, hepsine bir günde hazırlandım. Benim gördüğüm sporcu kardeşlerim; disiplinli, güler yüzlü, çok parlak insanlar.