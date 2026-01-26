Cem Yılmaz: Nezaket hasret duyduğum bir şeydi

Geçtiğimiz günlerde Melis İşiten'in programına konuk olan Cem Yılmaz, yıllar önce Nedim Saban ile yaşadığı bir diyaloğu anlattı. 1990’lı yıllarda Nedim Saban’ın sunduğu 'Dr. Stress' programına genç bir komedyen olarak konuk olduğunu ve programda 'Hırpalanmaya çalışıldığını ifade etti.

Nedim Saban

Cem Yılmaz, 20’li yaşlarında lüks marka otomobiller kullanması üzerine Nedim Saban’ın kendisine; "Biraz sanatla ilgilen" şeklinde bir uyarıda bulunduğunu söyledi.

Cem Yılmaz; "Halbuki benim karikatürden geldiğimi bilmesi gerekiyordu. Ayrıca resimle heykele de ilgi duyduğumu. Keşke şimdi gelse de görse... Belki de bilinç altında tetiklemiştir beni o. İddialı değil ama zevkli bir koleksiyonum var" ifadelerini kullandı.

Cem Yılmaz'ın bu açıklamalarının ardından Nedim Saban, sosyal medya hesabından Cem Yılmaz'a yanıt verdi. Saban; "Sevgili Cem Yılmaz, söz ettiğin 'Dr. Stress' programından sonra seni defalarca izledim, uzaktan da olsa tanıdım, yüreğini ve zekânı sahneye yansıttığın için de çok kez alkışladım. Bu tatlı anıyı paylaştığın için ayrıca teşekkür ederim. Bence bir sanatçı olarak 'Ferrarisini Satan Bilge' oldun. Melis İşiten'in programında söz ettiğin o duvar bir gün görülecek ama çok tanışmasak da hiç duvar yok aramızda, dostluk var" dedi.