Cemal Hünal: Senaryoyu okuyunca duygulandım
'Son Akşam Yemeği'nde İngiliz komutan 'Wilson' rolüyle izleyiciyle buluşacak olan Cemal Hünal, "Çok şaşırtıcı, tanımaya değer karakterlerin bulunduğu, çok güzel bir senaryoydu. Duygulu bir okuma seansıydı benim için" dedi
Cumhuriyetimizin ilanını sinemamızda daha önce anlatılmamış farklı bir pencereden işleyen, CineGenna Pictures’ın yapımcılığını üstlendiği, Levent Onan’ın yönettiği, senaryosunu Ayla Hacıoğulları ile Vilmer Özçınar’ın kaleme aldığı 'Son Akşam Yemeği', gösterime 27 Ekim’de girecek.
'Son Akşam Yemeği', tıpkı Çankaya Köşkü’nün mutfağında olduğu gibi, farklılıklarımıza rağmen bir araya geldiğimizde “imkansızı başarabiliriz” mesajı verecek. Sıcak ve samimi hikâyesiyle 28 Ekim 1923’te yaşananları anlatan filmde başrolleri; Cemal Hünal, Engin Şenkan, Onur Tuna, Pelin Akil, Necip Memili, Aslı Tandoğan ve Azra Aksu paylaştı.
"ROLÜMLE İLGİLİ OLARAK ÖNCE ŞAŞRDIM"
İngiliz Komutan 'Wilson'ı canlandıran Cemal Hünal; “Çok şaşırtıcı, tanımaya değer karakterlerin bulunduğu, çok güzel bir senaryoydu. Duygulu bir okuma seansıydı benim için. Rolümle ilgili olarak önce şaşırdım, biraz da tedirgin oldum. İngilizce repliklerde rahattım ama İngiliz bir subayın Türkçe konuşurken nasıl olacağını sinema için estetik olarak derlemek zorundaydım, bu açıdan da rol çok ilgimi çekti” dedi.
“ÇOK ŞANSLI BİR KARİYERİM OLDU”
'Son Akşam Yemeği'nde aşçıbaşı Ahir Usta karakterini canlandıran usta sanatçı Engin Şenkan ile sahneleri olan Cemal Hünal, sözlerine şöyle devam etti: Set ortamı olağanüstüydü. Dekora gösterilen önem, kostümler, tarihi gerçekliğe uymak için gösterilen çaba… Gerçekten giydiğim en iyi üniformaydı. Üzerime öyle bir oturdu ki kostümü dikenlerin ellerinden öpmek istiyorum. Çok güzel bir çalışma ortamıydı. Engin Şenkan’la beraber çalışmak çok kıymetli bir deneyimdi. Çok şanslı bir kariyerim oldu. Tuncel Kurtiz, Nur Sürer, Çetin Tekindor, Yılmaz Gruda ve şimdi de Engin Hocayla oynadım. Gerçekten şanslıyım.