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Cemal Hünal: Teknenin altında kalma tehlikesi atlattım

Önceki gün Bebek'te objektiflere yansıyan Cemal Hünal, yeni filmi "Alabora Aşkım" ile alakalı konuştu. Oyuncu, "Aralık ayını denizde geçirmiştik. Hatta ben tekne sahnesinde teknenin altında kalma tehlikesi atlattım. Çok emeğimiz var filme" dedi

Cemal Hünal: Teknenin altında kalma tehlikesi atlattım - Magazin haberleri
"Teknenin altında kalma tehlikesi atlattım"
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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemal Hünal, önceki gün Bebek'teki bir kafede görüntülendi. Hünal, basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirmedi.

"TEKNENİN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ ATLATTIM"

Cemal Hünal, "Alabora Aşkım' filminin galasını yaptık. Belçim ile çalışmıştık. Ben çok beğendim. Seyircinin de tepkisi çok güzeldi. Film bittiğinde herkes ayağa kalkıp, dakikalarca alkışladı. Aralık ayını denizde geçirmiştik. Hatta ben tekne sahnesinde teknenin altında kalma tehlikesi atlattım. Çok emeğimiz var filme. Karşılığını alacağımıza inanıyorum. Belçim Oscar'lık bir oyun çıkarmış. Bugüne kadar çalıştığım en iyi oyunculardan biriydi ve onunla çalışmak inanılmaz güzeldi benim için. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Erkan Can ağabey ile de oynamayı çok istemiştim. Onunla oynadım ve çok mutluyum bundan dolayı. 'Yanlış Anlama 2' çıkıyor yakın zamanda. Orada da Yılmaz Gruda ile çalıştım. Çok güzel ve çok enteresan bir sezon oldu benim için" ifadelerini kullandı.

"ZATEN MUTLU OLAMIYOR!"

Geçtiğimiz haftalarda "Issız Adam" filmi için, "Benim yüzümden çok kişi boşandı!" açıklamasını yapan oyuncuya bu sözleri hatırlatıldı.

Cemal Hünal, "Her şeyi anlarım ama 'Çocuğumun adını Ada koydum" diyenler oluyor. Neden Ada koyuyorsun ki? Bahtsız bir karakter, zaten mutlu olamıyor ama insanlar yapıyor böyle şeyler" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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