Cemal Hünal: Teknenin altında kalma tehlikesi atlattım

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Cemal Hünal, önceki gün Bebek'teki bir kafede görüntülendi. Hünal, basın mensuplarının röportaj isteğini geri çevirmedi.

"TEKNENİN ALTINDA KALMA TEHLİKESİ ATLATTIM"

Cemal Hünal, "Alabora Aşkım' filminin galasını yaptık. Belçim ile çalışmıştık. Ben çok beğendim. Seyircinin de tepkisi çok güzeldi. Film bittiğinde herkes ayağa kalkıp, dakikalarca alkışladı. Aralık ayını denizde geçirmiştik. Hatta ben tekne sahnesinde teknenin altında kalma tehlikesi atlattım. Çok emeğimiz var filme. Karşılığını alacağımıza inanıyorum. Belçim Oscar'lık bir oyun çıkarmış. Bugüne kadar çalıştığım en iyi oyunculardan biriydi ve onunla çalışmak inanılmaz güzeldi benim için. Kendimi çok şanslı hissediyorum bu konuda. Erkan Can ağabey ile de oynamayı çok istemiştim. Onunla oynadım ve çok mutluyum bundan dolayı. 'Yanlış Anlama 2' çıkıyor yakın zamanda. Orada da Yılmaz Gruda ile çalıştım. Çok güzel ve çok enteresan bir sezon oldu benim için" ifadelerini kullandı.