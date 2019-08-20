Çember: Güven Bana filmi oyuncuları kimler? Çember: Güven Bana filmi konusu nedir? İzleyenler tarafından merak konusu oldu. Polisiye, Suç konulu filmde izleyenlerin de yakından tanıdığı oyuncular yer alıyor. İşte, Çember: Güven Bana filminin detayları...

ÇEMBER: GÜVEN BANA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Baraj gölünün sularının çekilmesiyle ortaya çıkan kırmızı bir bavulun içinde insan iskeleti bulunur. Yapılan ilk incelemede kemiklerin genç bir kadına ait olduğu anlaşılır. Haberi öğrenen kimyager Ersin, kemiklerin 6 ay önce kaybolan karısı Oya’ya ait olmasından endişelenmektedir. Karısına aşık Ersin’in tek istediği katilin bir an evvel bulunmasıdır. Elde edilen ipuçları ekibi bambaşka bir yola sokar. İpuçları farklı kişilerin katil olduğunu gösterse de ortada tek bir gerçek soru vardır. Oya'yı kim ve neden öldürmüştür?

ÇEMBER: GÜVEN BANA OYUNCULARI KİMLER?

Yönetmen : Abdullah Oğuz

Oyuncular: Barış Bağcı, Pelin Akil Altan, Anıl Altan

Türü: Polisiye

Yapım Yılı: 2017 / Türkiye