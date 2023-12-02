'Çember'in Anası' 9 Aralık'ta Bakırköy'de

Burçak Çöllü'nün yazıp yönettiği Kumbaracı50'nin ödüllü oyunu 'Çember'in Anası' Bakırköy'de tiyatroseverlerle buluşacak. Ayşegül Uraz, Ceyda Akel, Gülhan Kadim, İbrahim Arıcı, Meriç Rakalar, Murat Kapu, Sevil Akı, Tolga İskit'in rol aldığı oyun 9 Aralık'ta House of Performence sahnesinde olacak.

Çember’in Anası, yenilmişlere ve susturulmuşlara adanmış tuhaf bir hikaye. Babil’de kendini kraliçe ilan eden ve Çember adını verdiği yeraltı gettosunda neşeyle hüküm süren Semiramis, Babil Kulesi’nin yıkıldığı gece Çember’de saklanarak halkını ve ailesini koruyabileceğini düşünmektedir. Fakat Semiramis için esas tehlike yıkılan Babil Kulesi değil, yüzleşilmemiş günahlardır.