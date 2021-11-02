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Çember: Kalpsiz oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu nedir? Çember: Kalpsiz ne zaman çekildi?

Çember: Kalpsiz bu akşam Kanal D'de izleyici karşısına çıkıyor. Çember serisinin 3. bölümü ile ilgili merak edilen tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte Çember: Kalpsiz'in oyuncuları ve konusuna ilişkin her şey...

Çember: Kalpsiz oyuncuları kimler? Çember: Kalpsiz konusu nedir? Çember: Kalpsiz ne zaman çekildi?

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ÇEMBER: KALPSİZ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımcılığını Evren Oğuz’un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı Çember: Kalpsiz serisinin oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı bulunuyor.

ÇEMBER: KALPSİZ KONUSU

Polisiye Film serisi Çember’in yeni bölümünün adı Kalpsiz. Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?

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