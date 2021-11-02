2021 itibariyle yeniden çekiken Çember: Kalpsiz, bu akşam 3. bölümüyle yayınlanıyor. Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkacak Çember: Kalpsiz'e dair bilgileri derledik...

ÇEMBER: KALPSİZ OYUNCULARI KİMDİR?

Yapımcılığını Evren Oğuz’un, yönetmenliğini Abdullah Oğuz’un yaptığı Çember: Kalpsiz serisinin oyuncuları arasında Özgürcan Çevik, Tuvana Türkay ve Barış Bağcı bulunuyor.

ÇEMBER: KALPSİZ KONUSU

Polisiye Film serisi Çember’in yeni bölümünün adı Kalpsiz. Ekibimiz yeni bir cinayeti daha aydınlatmanın peşinde. Kalbi sökülen bir ceset bulunur. Olayın hemen ardından kız kardeş kanlı kıyafetiyle gelip cinayeti kendisinin işlediğini itiraf eder. Katil yoksa kız kardeş mi çıkacak ya da kocası mı? Peki ya öldürülen kişinin kalbi nerede?